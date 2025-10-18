Jorge Rey enciende todas las alarmas por las lluvias que están a punto de llegar a España y avisa: «Van a causar…»

Todas las alarmas están activadas por las lluvias que están a punto de llegar a España, Jorge Rey avisa de lo que tenemos por delante y de lo que puede pasar. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de apostar por una serie de detalles que serán los que marcarán estos días. Es momento de saber qué es lo que puede acabar pasando en estos días en los que las alarmas pueden acabar siendo claves.

Sin duda alguna, tenemos que empezar a ver llegar un giro propio que puede acabar siendo lo que nos afectará en estos días que tenemos por delante, por lo que, habrá llegado ese día en el que podremos empezar a pensar en un cambio de tendencia que puede ser clave. Es momento de poner sobre la mesa determinadas situaciones que serán las que nos afectarán de lleno en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que puede ser esencial y que hasta la fecha no hubiéremos tenido en cuenta. Llegan según las Cabañuelas algunos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Enciende todas las alarmas Jorge Rey

Una vez más, este experto en el tiempo puede acabar siendo el que se adelante a todo, de la mano de una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos afectará de lleno. Con la mirada puesta a un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Llega un momento en el que tocará empezar a ver llegar determinados cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno. Son tiempos de aprovechar al máximo cada rayo de sol que puede acabar de verse de una manera muy diferente a como nos lo imaginaríamos.

Jorge Rey nos ha dado más de una publicación viral que se ha adelantado a todos. Con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no hubiéremos tenido en consideración.

Habrá llegado ese día en el que tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante. No deberemos dejar el paraguas en casa, lo que nos está esperando es un cambio de tendencia que puede ser clave.

Las lluvias están a punto de llegar a España

Este otoño puede batir todos los récords de lluvia, en especial en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con la mirada puesta a estos cambios de tendencia que podemos ver llegar en breve, lo que está a punto de pasar puede ser un giro radical del todo inesperado.

Los vídeos virales de Jorge Rey coinciden con una previsión de la AEMET que pone los pelos de punta: «Día marcado por el paso de un frente atlántico que dejará cielos muy nubosos o cubiertos en la mayor parte de Península, predominando los intervalos de nubes medias y altas en los tercios sur y este así como en Baleares. Se darán precipitaciones en la mayor parte de la mitad noroeste peninsular, más abundantes y con tormentas ocasionales en Galicia, especialmente en los litorales atlánticos gallegos donde éstas podrían ser persistentes y localmente fuertes en la primera mitad. Asimismo, se prevé nubosidad baja matinal en amplias zonas del cuadrante sureste peninsular, Melilla, Ebro y Cataluña. Cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en las islas Canarias de mayor relieve tendiendo a abrirse claros y poco nuboso en Lanzarote y Fuerteventura. Probables bancos de niebla matinales en el tercio este peninsular, así como brumas frontales en el tercio noroeste».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la mitad noroeste peninsular, pudiendo hacerlo de forma notable en zonas de Galicia, y con aumentos locales en el Ebro, Ampurdán, y regiones del este y sureste peninsular. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en el Estrecho, predominando los aumentos en el resto de la Península, más acusados en el interior de la mitad norte. Pocos cambios en las islas. Soplará levante moderado en Alborán y con intervalos de fuerte en el Estrecho tendiendo amainar. Sureste en el valle del Ebro y aliso flojo a moderado en Canarias. En el resto, en general vientos de componente sur; Se prevén moderados en la vertiente cantábrica y mitad norte de la atlántica, así como en Baleares, alto Ebro y litorales de la mitad norte del Mediterráneo, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en el norte de Galicia, Cornisa Cantábrica y áreas del Pirineo, sin descartarse en zonas puntuales del Ampurdán, y una tendencia a rolar a componente oeste tras el paso del frente en Galicia y Cantábrico».