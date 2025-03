Hizo historia con una canción y desapareció: la nueva vida de la cantante que fue secuestrada y violada

La industria musical vio nacer a una estrella con la llegada de Aimée Anne Duffy, más conocida como Duffy. Corría el año 2008 cuando se subió a los escenarios y desde el primer momento despertó la curiosidad del gran público. Su primer álbum, Rockferry, marcó un hito en su carrera y fue importante en el panorama del soul contemporáneo. La canción Mercy, el sencillo más icónico del disco, alcanzó el número uno en países como Reino Unido, Alemania, Noruega y España, consolidándose como un himno de la década. El problema es que, como todo el mundo sabe, la fama no dura para siempre y la intérprete tuvo que decir adiós a su sueño antes de lo que estaba previsto.

El impacto del álbum fue inmediato: Rockferry se convirtió en el disco más vendido de 2008 en Reino Unido, con más de 1.7 millones de copias vendidas solo en ese país. En el ámbito internacional, superó los 7 millones de copias. La crítica la comparó con figuras como Dusty Springfield y Aretha Franklin, destacando su capacidad para evocar la esencia del soul clásico con una autenticidad que pocos lograban en la era moderna.

Duffy se llevó muchos premios. En 2009, se llevó tres premios BRIT: Mejor Intérprete Femenina Británica, Mejor Artista Revelación y Mejor Álbum Británico por Rockferry. Además, ganó un premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop. Con solo un disco, su nombre ya estaba grabado en la historia de la música contemporánea.

El complicado suceso al que tuvo que enfrentarse

Tras el arrollador éxito de su primer disco, Duffy lanzó Endlessly en 2010, un álbum que, si bien contaba con una producción cuidada y colaboraciones destacadas, no logró replicar el impacto de Rockferry. La cantante comenzó a alejarse de la esfera pública, cancelando presentaciones y evitando entrevistas. Para finales de ese año, había desaparecido casi por completo. Las especulaciones sobre su retiro fueron numerosas. Algunos medios sugirieron que se trataba de una decisión personal motivada por el agotamiento tras su rápida ascensión. Otros apuntaron a diferencias con su discográfica o una falta de interés en la industria. Sin embargo, la verdadera razón de su desaparición permanecía en la sombra.

En febrero de 2020 rompió el silencio y compartió su historia en un comunicado. Reveló que había sido drogada en un restaurante en su cumpleaños, posteriormente secuestrada y llevada a otro país, donde fue retenida durante varias semanas y sometida a abuso físico y sexual. La brutal experiencia la sumió en una profunda depresión y la llevó a aislarse del mundo por una década.

«Sobreviví, pero la recuperación me tomó años. No sabía cómo volver a la vida normal después de lo que había pasado. Me alejé de todo y de todos porque el dolor era insoportable», escribió en su relato. También mencionó que su terapeuta la ayudó a reconstruirse tras haber considerado el suicidio en múltiples ocasiones. «Me pregunté si podría volver a cantar sin que mi voz transmitiera solo dolor», confesó.

Así fue el regreso de Duffy a los escenarios

En marzo de 2025, la cantante volvió a sorprender al mundo al aparecer en un vídeo publicado por la banda británica de electrónica E.motion. En el clip, Duffy interpreta una versión distinta de Mercy, lo que marca su primera aparición pública en 15 años. La noticia generó una oleada de reacciones en redes sociales, con miles de seguidores celebrando su regreso. El proyecto alcanzó millones de reproducciones en pocas horas y reavivó el interés por su música. «Duffy sigue teniendo ese brillo especial. Su voz es inolvidable», escribió un fan en Twitter (plataforma actualmente conocida como X). Sin embargo, la cantante no ha confirmado si este es el inicio de un regreso definitivo a la industria musical o solo una aparición puntual.

La desaparición y reaparición de Duffy ha puesto sobre la mesa las dificultades que muchos artistas enfrentan tras vivir experiencias traumáticas. Su caso ha servido para visibilizar el impacto de la violencia en la salud mental y la carrera de quienes la padecen.

Las idas y venidas de Duffy

En un negocio que a menudo prioriza la producción continua sobre el bienestar de sus artistas, el caso de Duffy también ha abierto el debate sobre la necesidad de brindar mayor apoyo psicológico a los músicos. Si bien su aparición ha emocionado a sus seguidores, la incertidumbre sobre su futuro musical persiste. A lo largo de los años, ha demostrado que su prioridad es su bienestar, por lo que cualquier decisión sobre su carrera estará determinada por su propio ritmo y comodidad.

Lo cierto es que su legado en la música sigue intacto. Rockferry sigue siendo un referente del soul contemporáneo, y su historia es un testimonio del poder sanador del arte. El mundo estará atento a los próximos pasos de Duffy, una artista que, pese a la adversidad, ha encontrado la manera de volver a conectar con su pasión.