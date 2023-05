¿Han vuelto Shakira y Piqué? El vídeo de la reconciliación que arrasa en Tik Tok

Como no podía ser de otra forma, ya hay teorías que hablan de la reconciliación de Shakira y Piqué. Cuando estaban juntos todo el mundo quería separarles y ahora cada vez son más los que quieren que vuelvan. ¿Qué hay de cierto en los últimos rumores? Antes de responder a esta pregunta debemos recordar que Gerard Piqué está cansado de la prensión mediática. No se siente bien tratado por los periodistas, por eso mantiene las distancias con todos los reporteros. En su última aparición, cuando aterrizó en Miami para estar con sus hijos, “no dijo ni esta boca es mía”, asegura el periodista Joaquín Prat.

La teoría que suena con fuerza

Las redes sociales se han hecho eco de una teoría que ha sacado a la luz un tiktoker. La información ha ido creciendo como la espuma, pero ¿qué hay de cierto? Nada. El periódico ‘El Mundo’ ha desmentido los rumores. El vídeo que circula que está circulando es antiguo. Las imágenes son de Shakira y Piqué, pero de hace años. Concretamente pertenecen a unas vacaciones que celebraron en Mykonos. Sin embargo, la cuenta que ha sacado a la luz esta falsa noticia sigue insistiendo en su veracidad.

“La cantante colombiana y el futbolista del F.C Barcelona no se han cortado en mostrar lo enamorados que están y se les ha visto muy acaramelados en un barco. La pareja se ha intercambiado caricias y besos y Shakira hasta ha bailado un poco para Piqué”, dicen en el vídeo. Ilustran la publicación con unas imágenes antiguas, por eso hay ciertos medios que han llegado a sospechar. Todo es una confusión. Shakira no tiene ninguna intención de volver con Piqué, ya lo dijo en su canción: “Yo contigo no vuelvo ni aunque me llores o supliques”.

¿Quiere Piqué volver con Shakira?

Queda claro que el vídeo mencionado anteriormente no es cierto. Son unas imágenes sacadas de contexto que nada tienen que ver con los tiempos actuales. Pero no podemos olvidar que hay otra teoría en circulación. Hay quien dice que Piqué le está mandando mensajes a su ex. No de forma directa. Dicen que quiere llamar su atención y que por eso ha visitado en Miami todos los lugares donde solían ir cuando estaban juntos. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Nada, Piqué tampoco quiere volver con Shakira.

La prensa americana es la que ha lanzado las dos teorías anteriores, pero en España la situación es diferente. El entorno de Piqué habla con frecuencia. Varias fuentes han desmentido que el futbolista esté buscando una segunda oportunidad, todo lo contrario. Está muy feliz con Clara Chía y quiere un futuro a su lado. De hecho está más ilusionado que nunca porque Shakira ha empezado una nueva vida en Miami y su novia no tendrá que soportar ciertas provocaciones.

Gerard Piqué está cada vez más molesto

Los rumores anteriores han hecho que Piqué dé un golpe en la mesa. Está cansado de escuchar ciertas cosas y no sabe cómo pisar el freno. De momento no ha tomado acciones legales contra ningún medio, pero sí ha lanzado varias advertencias. Ha tomado una decisión: no va a responder a ningún reportero. Eso es lo que cuentan en su círculo. Ahora bien, no podemos olvidar que nunca ha sido demasiado generoso son la prensa. No quiere saber nada del corazón y nunca ha participado. No viene de ahora.