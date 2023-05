Shakira y Piqué juntos en una pizzería de Miami: sale a la luz la foto que les delata

Los fans de Shakira están en pie de guerra y se han dado cuenta de que Gerard Piqué está teniendo movimientos extraños. Han asegurado que el empresario quiere acercarse a la cantante, de ahí que esté dando ciertos pasos. Ha visitado la pizzería preferida de Shakira y algunos lo han interpretado como una llamada de atención. La teoría tiene sentido, pero antes de profundizar en este asunto debemos analizar bien el contexto. Piqué está en boca de todos porque en Telemundo han asegurado que ha tenido una pelea con Tonino, su excuñado y hermano de la cantante.

El entorno de Piqué ha desmentido esta información. Fuentes muy acreditadas aseguran que el empresario nunca ha tenido mala relación con el hermano de Shakira, todo lo contrario. Supuestamente entre ellos todavía existe cierta amistad, a pesar de que su contacto es bastante concreto. Tonino no solo es familia de Shakira, también es su hombre de confianza. Cuando ocurre algo con los niños se pone en contacto con Gerard. El círculo de la cantante también ha negado que “hayan llegado a las manos”. Todo es mentira, pero ¿qué hay de cierto en los últimos rumores?

Gerard Piqué da un paso sospechoso

Gerard ha comido con sus hijos en La Leggenda, una pizzería en la que ha estado muchas veces con Shakira. La cantante va al establecimiento siempre que pasa por Miami. Es su local preferido. Sus fans aseguran que Piqué quiere llamar la atención, de ahí que haya almorzado con su niños justo en ese negocio. Les han hecho una foto que ya está circulando por las redes sociales. El empresario no puede respirar tranquilo y todos sus pasos se convierten en objeto de debate, aunque él no es el único en sufrir esta presión.

Shakira ha rescatado un bolso de su armario después de salir a la luz la visita de Piqué a La Leggenda. Es una pieza muy concreta porque se la regaló su ex hace unos años. Dicen que la cantante ha paseado este bolso para mandarle un mensaje a Gerard. ¿Será cierto? De momento todo es una teoría y es posible que no tenga nada verídico. Sí, tiene sentido, pero es bastante improbable que Shakira vuelva con Piqué. Ya se lo dijo en su canción: “Yo contigo no vuelvo ni que me llores o supliques”.

¿Qué siente ahora Shakira?

Es la gran pregunta. Nadie sabe cómo se habrá tomado ver a Piqué en su pizzería preferida, la misma donde ha vivido tantos momentos felices a su lado. Lo único que ha hecho es salir a pasear con un bolso que le regaló él hace unos años. “Se trata de un bolso Balenciaga que le compró el ex futbolista cuando hicieron un viaje familiar a Miami en las vacaciones de navidades del 2019. Este bolso es de color negro y tiene unas letras de colores que simulan ser grafitis, esta pieza está valorada en 2.000 euro”, comentan en el medio ‘Tiempo’.

Piqué está cumpliendo el acuerdo

La foto que han filtrado de Piqué en el restaurante demuestra que está haciendo las cosas bien y que ha cumplido con el acuerdo al que llegó con Shakira. La cantante no quiere que su novia esté cerca de sus hijos. Gerard siempre tiene que viajar solo y así lo ha hecho. El tiempo que pase con los niños no lo puede compartir con nadie más. Son normas de la cantante.