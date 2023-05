El gesto de Piqué que levanta todos los rumores sobre su relación con Shakira

“Yo contigo no vuelvo ni aunque me llores o me supliques”, le dijo Shakira a Gerard Piqué a través de su famosa canción con Bizarrap. ¿Es cierto que está tan enfadada o todo es una postura fingida? Un conocido medio digital ha publicado dos detalles que han hecho saltar todas las alarmas. Cada vez son más los que hablan acercamiento y posible reconciliación. De momento no son más que rumores, pero ¿qué pensará Clara Chía? Shakira ha empezado una nueva vida en Miami. Dicen que ha aprovechado para olvidar todo lo que sufrió en Barcelona por culpa de su ex.

El primer gesto que ha generado rumores

Lo primero que debemos tener en cuenta antes de profundizar en esta noticia es que Gerard Piqué está muy enamorado de Clara Chía, al menos eso es lo que él dice. Sin embargo, el portal ‘En Blau’ asegura que no está diciendo toda la verdad y aporta dos pruebas. Por un lado explica que el empresario ha estado con sus hijos en la pizzería preferida de Shakira. La cantante publicó una foto muy especial hace dos años en este local y supuestamente Piqué quiere hacer alusión a este momento. Una indirecta que demostraría que todavía no ha olvidado a su ex y que pretende remover sus sentimientos. Siempre según el medio citado anteriormente.

Hay otro detalles que está dando de qué hablar. Shakira está siendo bastante prudente. Tiene buena relación con la prensa porque ella ha quedado como la víctima de la ruptura, pero no quiere exponerse demasiado. Recordemos que tiene un proceso judicial pendiente con Hacienda y no le interesa llamar la atención más de la cuenta. De hecho quiere comprarse una casa valorada en 50 millones de euros solamente porque hay que acceder a la misma en helicóptero o en barco. Sin embargo, ha tenido un descuido: en una de sus salidas se ha paseado con un bolso que le regaló Piqué.

Shakira sigue usando los regalos de Piqué

Han salido publicadas unas imágenes de Shakira paseando por Miami. Aparentemente todo era normal, pero sus fans han reparado en algo. Después de que el empresario visitara el restaurante preferido de su ex ella se ha puesto un bolso que le regaló él hace cuatro años. Ha exhibido esta pieza muy orgullosa y muchos creen que está respondiendo a las indirectas de Piqué.

“Se trata de un bolso Balenciaga que le compró el ex futbolista cuando hicieron un viaje familiar a Miami en las vacaciones de navidades del 2019”, empieza diciendo un periodista en Colombia. “Este bolso es de color negro y tiene unas letras de colores que simulan ser grafitis, esta pieza está valorada en 2.000 euros. El outfit de la cantante ha prendido las alarmas en redes sociales, pues algunas personas cree que esto se debería un acercamiento entre los dos famosos ahora que Piqué tiene que viajar a Miami para poder ver a sus hijos”.

¿Terminarán volviendo?

Nadie lo sabe. Es cierto que la teoría explicada en líneas anteriores tiene sentido y está bien argumentada, pero ¿qué pasaría si Shakira decide perdonar a Piqué? El público se le echaría encima y se armaría un revuelo sin precedentes. Dicen que el amor puede con todo y quizá la cantante quiera correr el riesgo. Ahora solo hay que esperar a que explique si todo esto es un rumor o si realmente ha habido un acercamiento.