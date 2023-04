Todo sobre Fisher Island: ¿nuevo hogar para Shakira?

Shakira ya ha comenzado una nueva vida lejos de Gerard Piqué y centrada únicamente en el cuidado de sus hijos y en su carrera profesional en la música. Una decisión que tomó hace tiempo y que puso en marcha el pasado mes de abril, cuando se mudó de forma definitiva a Miami. «Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor.

Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crece», compartió en Instagram.

Si bien es cierto que la de Barranquilla tenía en la ciudad estadounidense una mansión que había comprado en 2001, parece que sus planes ahora son otros. La intérprete de Te felicito se mudó a uno de los distritos más exclusivos de Miami Beach, North Bay Road Drive, pero según apuntan los rumores, estaría buscando un nuevo hogar en Fisher Island. Y así lo desveló El programa de Ana Rosa, confirmando que la cantante había visitado varias veces la lujosa isla y que son muchos los testigos que la han visto interesada en hacer de ella su refugio. Al parecer, la cantante quiere mantenerse alejada de los paparazzis y sacar rendimiento de la mansión que compró por 3 millones de euros y que hoy se ha revalorizado hasta llegar a los 16 millones.

La exclusiva isla de los famosos

Fisher Island está al lado de Miami Beach y para entrar hay que pagar 250.000 dólares, una cuota anual de 22.256 dólares y ser aceptado por la comunidad de vecinos. Solo se puede acceder a través de un ferri y, además de ser un enclave paradisíaco con playa propia, reúne a rostros muy conocidos a nivel internacional, unos 1.300 residentes cuyas rentas rondan los 2,5 millones de dólares anuales.

Se trata de una exclusiva isla de ocho hectáreas que fue comprada por Carl Fisher en 1919, ampliando la superficie y vendiéndosela después a William Kissam Vanderbilt II a cambio de su barco de recreo. Tras esto, el empresario se hizo con más hectáreas y construyó una mansión de estilo mediterráneo. Pero Fisher Island tuvo más dueños, como Bebe Rebozo, hasta que en los años 80 comenzó su desarrollo inmobiliario, se creó el club y se amplió hasta las 87 hectáreas. Los habitantes de la isla son personalidades multimillonarias, rostros conocidos del mundo de los negocios, del espectáculo y de los deportes que la usan como segunda residencia. Y es que, es una ciudad en sí misma, que cuenta con su propia escuela, supermercado, centro de salud, oficina postal, campo de golf, un observatorio astronómico y 18 pistas de tenis, donde se habría visto recientemente a Shakira. Fisher Island sería comparable a Porto Cervo en Italia, pero allí se mezcla gente que vive con otra que no. En cambio, esta lujosa isla es mucho más exclusiva, solo pueden entrar residentes o miembros del club.

Pero parece que la intérprete de Monotonía no lo tiene tan fácil como desembolsar todo su patrimonio, pues desde el programa de Telecinco aseguran que había otra interesada en comprar la vivienda que había ojeado la de Barranquilla: Kim Kardashian. ¿Quién será la afortunada?