Toda la verdad sobre la pelea entre Piqué y el hermano de Shakira

La polémica está servida y cada vez hay más dudas encima de la mesa: ¿es cierto que Gerard Piqué y el hermano de Shakira han llegado a las manos en Miami? Antes de responder a esta pregunta debemos tener en cuenta la tensión que hay en el ambiente. Shakira no está dispuesta a callarse y ha sacado una serie de canciones que dejan en mal lugar a Piqué. La situación ha empeorado por momentos desde que anunciaron la separación. De hecho el catalán estaban deseando que su ex se fuera de España.

Gerard Piqué ha firmado un acuerdo. Permite que Shakira viva en Miami con sus hijos, pero él tiene derecho a visitarles. En una de estas visitas, en la primera que ha hecho desde que se formalizó la separación, ha ocurrido algo. Una periodista de Telemundo ha asegurado que Tonino Mebarak, hermano e la cantante y excuñado de Piqué, ha perdido la paciencia. Supuestamente se ha enfrentado al empresario han tenido una pelea. Pero, ¿es cierto lo que cuentan?

La única verdad

Varios medios españoles, entre los que se encuentran el diario ‘La Vanguardia’ y ‘El Programa de AR’ han asegurado que la noticia anterior es falsa. En Telemundo no habrían contado la verdad. De hecho es justo al contrario. Parece ser que Tonino y Piqué tiene cierta amistad. Evidentemente su situación ha cambiado porque ya no son familia, pero no existe ningún problema entre ellos. Han coincidido, aunque no ha habido tensión ni mucho menos una acalorada discusión. En Miami tienen una versión diferente.

“Según los rumores, la Policía tuvo que intervenir para detener este altercado. Debemos aclarar que no existe reporte policial. No existe un reporte oficial público sobre dicho incidente”, explican. Es decir, no hay datos que contrasten esta noticia. Como dicen en Telemundo son rumores. No hay nada de cierto. Tonino no solamente es hermano de Shakira, es su hombre de confianza. Nunca hubiera perdido el control de esta forma porque sabe que la perjudicada es la cantante.

El entorno de Gerard Piqué lo niega

Gerard pensaba que la prensa española era complicada, pero no sabía que en Miami también hay periodistas rebuscados. Cuando aterrizó en Estados Unidos comprobó que la situación no iba a ser fácil porque tenía a muchos reporteros pendientes de sus pasos. Le hicieron preguntas de todo tipo y el no respondió porque no quiere saber nada del mundo del corazón. Eso sí, cuando ha escuchado lo último ha autorizado a su entorno para hablar. La familia y los amigos de Piqué han hablado con Telecinco y han negado la pelea con Tonino.

Piqué y Shakira vuelven a estar de acuerdo

Tras meses de desencuentros y ataques recíprocos, la ex pareja ha encontrado un punto en común. Los entornos de ambas partes han negado la pelea. El círculo de Shakira ha hablado con varios periodistas españoles y ha asegurado que todo es mentira. De esta parte nace la información de que Piqué y Tonino siempre han tenido muy buena conexión. En ningún momento han tenido discusiones ni mucho menos han llegado a las manos.