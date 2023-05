El culebrón de la separación de Shakira y Piqué se ha trasladado a Miami. Desde el otro lado del charco desvelan el que sería el último y sorprendente capítulo. La periodista Verónica Bastos asegura en Telemundo que el hermano de la cantante colombiana y el ex futbolista del Barcelona habrían acabado a golpes en una pelea provocada por una fuerte discusión previa entre Shakira y Piqué.

El catalán se alojó en un hotel de lujo y disfrutó de la piscina junto a sus hijos Milan y Sasha, fueron a restaurantes, etc. Pero no todo fue de color de rosa en este primer encuentro en Miami. Diferentes medios de Latinoamérica se hacen eco de las declaraciones de Verónica Bastos desvelando una pelea entre Piqué y Tonino Mebarak, el hermano de Shakira.

La periodista aseguró en el programa La mesa caliente de Telemundo que Tonino se fue a por el catalán después de que este discutiera con su ex mujer: «La noticia del fin de semana es que, se supone, Shakira tuvo una fuerte pelea con su ex y dicha discusión supuestamente se tornó tan violenta que, al parecer, Tonino, hermano de la cantante, se tendría que haber ido a golpes con Piqué para defender a su hermana».

«Según los rumores, la policía tuvo que intervenir para detener este altercado y debemos aclarar que no existe un reporte policial, no existe un reporte oficial público sobre dicho incidente», añadió la presentadora en el citado programa. Obviamente, ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto y resulta difícil que lo hagan, pues no suelen entrar a desmentir o confirmar ninguna información. Por otro lado, varios medios aseguran que Piqué busca casa en Miami para instalarse allí y estar cerca de sus hijos y que Shakira no se salga con la suya.