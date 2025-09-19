Google Discover: cómo configurarlo para que te muestre las noticias de OKDIARIO
OKDIARIO ya se puede seguir directamente en Google Discover.
Google ha lanzado una nueva actualización de Discover, la pestaña de su app que millones de personas usan a diario para mantenerse informados. La gran novedad: ahora puedes seguir directamente a tus medios favoritos… y entre ellos, OKDIARIO.
Un espacio personalizado
Con esta mejora, Discover te permite tener en un solo lugar:
- Las noticias más importantes de OKDIARIO.
- Artículos, reportajes y análisis en profundidad.
- Vídeos y contenido social de creadores y medios de confianza.
Suscríbete gratis y no te pierdas nada
Siguiendo a OKDIARIO en Discover, podrás acceder a un espacio exclusivo con todas nuestras publicaciones actualizadas al instante. La suscripción es gratuita y se activa en solo un segundo.
¿Por qué configurar Discover?
Configurar Discover te permite personalizar tu experiencia de noticias según tus intereses y fuentes favoritas. Al seguir a medios como OKDIARIO, recibirás directamente en una sola pantalla las noticias, artículos, reportajes y vídeos que más te importan, ahorrando tiempo y manteniéndote al día con información de calidad desde cualquier dispositivo.
Sigue OKDIARIO en Discover y recibe al instante las noticias, reportajes y vídeos que más te interesan. Aquí está el enlace en el que os podéis apuntar para tener todas las noticias de OKDIARIO:
https://profile.google.com/cp/Cg0vZy8xMWR4YnY1Ymoz
