Tus muebles parecerán nuevos con el truco de Begoña Pérez, la Ordenatriz: sólo necesitas una nuez

Begoña Pérez es la Ordenatriz que nos ha cambiado la vida por completo, gracias a una serie de trucos como esta forma de limpiar muebles en un abrir y cerrar de ojos. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, acabará marcando unos días en los que la limpieza se convierte en una prioridad. Es hora de apostar al máximo por una serie de consejos que podemos ver en sus redes sociales o en los libros de esta experta que sabe muy bien cómo cuidar cada elemento.

Podremos conseguir que nuestra casa esté como los chorros del oro y para hacerlo hay un elemento que siempre destaca y que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días. Es momento de dejar salir algunos cambios destacados que pueden acabar marcando estas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible. Con la mirada puesta a un giro radical que puede convertirse en un simple gesto para el que sólo necesitamos una nuez destinada a hacer brillar todos nuestros muebles de una forma que te sorprenderá.

Sólo necesitas una nuez

Cuando un truco es bueno, olvidamos por completo las cantidades y lo hacemos de tal forma que vamos a descubrir lo mejor de un elemento que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestros cambios. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un giro radical en el que todo es posible.

La limpieza de nuestra casa no tiene por qué ser un problema, sino más bien todo lo contrario. Nos enfrentamos a algo que puede acabar marcando la diferencia. En estos días en los que cada elemento contará podremos afrontar un marcado cambio de tendencia de una forma que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado.

Es hora de saber cómo limpia esta mujer una parte tan importante y destacada de su casa, los muebles. Un detalle que puede acabar marcando una diferencia importante y que, puede acabar convirtiéndose en el plus de buenas sensaciones que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener.

La Ordenatriz no sólo es viral, sino que ha sido capaz de crear una gran variedad de trucos para hacer posible lo que más necesitamos. Eliminar manchas, polvo y suciedad de nuestra casa a una velocidad que nos costará creer en estos tiempos que corren.

Este truco de la Ordenatriz te permitirá ver como tus muebles quedan como nuevos

Ha llegado el momento de ver como tus muebles cambian a toda velocidad con este truco que realmente es capaz de hacer posible lo imposible. Nos asegura una transformación que puede acabar marcando una diferencia significativa en estos tiempos que corren.

Literalmente esta mujer usa una nuez partida por la mitad para conseguir que su casa quede perfecta. Es decir, frota con ella unos muebles que consiguen un brillo diferente, algo que quizás nos puede sorprender y que sin duda alguna, acabará siendo esencial para ver nuestra casa limpia.

Los expertos en madera de Cortedemadera nos dan desde su blog una serie de consejos esenciales para dejar los muebles de buena calidad perfectos con remedios naturales:

Vinagre Blanco y Aceite de Oliva

Este limpiador es ideal para limpiar y abrillantar superficies de madera. El vinagre blanco actúa como desinfectante natural y elimina manchas, mientras que el aceite de oliva hidrata y protege.

– Ingredientes: ½ taza de vinagre blanco y ½ taza de aceite de oliva.

– Instrucciones: Mezcla ambos ingredientes en un recipiente. Usa un paño suave para aplicar la mezcla en la superficie de madera, frota con movimientos circulares y retira el exceso con otro paño limpio. Esta combinación funciona especialmente bien en mesas y muebles de uso diario.

Aceite de Almendras

Si buscas hidratar y restaurar el brillo de muebles antiguos, el aceite de almendras es tu mejor aliado. Su composición nutre la madera y le devuelve su aspecto original.

– Ingredientes: 1 cucharada de aceite de almendras y un paño seco.

– Instrucciones: Aplica una pequeña cantidad de aceite directamente sobre un paño seco. Extiéndelo por toda la superficie de madera y pule con movimientos circulares para realzar el brillo.

Zumo de Limón y Aceite Vegetal

El zumo de limón tiene propiedades desengrasantes que ayudan a eliminar manchas difíciles, mientras que el aceite vegetal nutre la madera. Esta mezcla es ideal para muebles de cocina o áreas propensas a ensuciarse.

– Ingredientes: Jugo de medio limón y 1 cucharada de aceite vegetal (oliva o girasol).

– Instrucciones: Mezcla los ingredientes y aplica con un paño suave. Deja actuar durante unos minutos y pule con un paño limpio. Este limpiador deja un aroma fresco y natural en tus muebles.

Cera de Abejas y Aceite de Coco

La cera de abejas crea una capa protectora sobre la madera, mientras que el aceite de coco realza su color y brillo. Esta mezcla es excelente para muebles rústicos o piezas que necesitan un cuidado más intensivo.

– Ingredientes: 2 cucharadas de cera de abejas derretida y 1 cucharada de aceite de coco.

– Instrucciones: Combina los ingredientes y aplícalos con un paño limpio en la superficie de madera. Deja secar y luego frota con un paño seco para obtener un acabado brillante y duradero.