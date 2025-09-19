Adiós a las palomas de tu ventana o balcón con este truco casero: las va a espantar para siempre

No queda nada para que empiece el verano. Con el calor, tendemos a abrir las ventas y los balcones, y esto en ocasiones puede ser un problema. ¿Cuál? El que entren palomas en casa. Si estás harto de que estos animales se posen e incluso entren en casa, tenemos la solución perfecta. Las palomas ya no mancharán tu balcón, ni las barandillas ni picotearán las plantas que tengas en tus ventanas. Por suerte existe un ‘trucazo’ casero que te va a permitir decirle adiós para siempre a las palomas en tu ventana o balcón.

Adiós a las palomas en la ventana

Si quieres despedirte de las palomas en tu balcón, terraza o ventana, puedes recurrir al truco más efectivo de todos, que consistirá en recurrir a plantas que por su olor o sus características no invitan para nada a que palomas y otros pájaros quieran posarse en el exterior de nuestra casa. Estas son las 5 mejores:

Cactus

Si vives en una zona seca y además cálida, los cactus sobrevivirán en tu balcón sin problema, pero además son lo más eficaz para no ver a las palomas en todo el verano debido a su superficie llena de espinas.

Lavanda

La lavanda que destaca por su olor dulce e intenso, es algo que gusta mucho a todo el mundo, pero también es el mejor repelente contra las palomas. Benefíciate además de que tenga flores llenas de color, dado que evitarás las palomas pero además podrás decorar de forma preciosa el balcón o la terraza.

Albahaca

Tal y como ocurre con la lavanda, la albahaca es también una buena solución para no ver palomas en balcones o ventanas, dado que tiene un olor que para ellas es demasiado intenso. De hecho es una planta que para ellas huele muy fuerte por lo que ni se les ocurrirá acercarse.

Por otro lado, la albahaca tiene aceites esenciales como el eugenol y el citronelol que ya de por sí, son un repelente natural para las aves, dado que emite una sustancia que para ellas es picante así que como decimos, en cuanto detecten la albahaca se irán volando y no volverán.

Romero

Como la albahaca, el romero es otra planta aromática que a nosotros nos encanta pero que las palomas no soportan. Además, tenerlo te servirá para contar siempre con un buen condimento para tus platos y además es fácil de cuidar.

Hierba gatera

La hierba gatera o catnip es la última de las plantas recomendadas para decir adiós a las palomas en el balcón, ya que aunque a los gatos les encanta, a las palomas les molesta mucho su intenso aroma a menta.