El lado de la cama en el que duermes es crucial para tu vida: lo dice el Feng Shui

Lo que dice el Feng Shui es una realidad

El lado de la cama no sólo influye en la forma de ver el aire correr por la ventana, tener más o menos calor, sino que es algo determinante para nuestro día a día. Según el Feng Shui, hay un lado de la cama en el que debes centrarte.

Es crucial el lado de la cama en el que duermes para tu vida

Los pequeños gestos, pueden marcar una diferencia importante. Sobre todo, si nos fijamos en la forma en la que algunos elementos que pueden acabar marcando una importante diferencia. El Feng shui nos dice la manera en la que deberemos dormir para atraer las buenas energías.

El Feng Shui nos puede ayudar a descansar mejor o a atraer las buenas vibraciones que necesitamos obtener. Los expertos de Arquitecturaydiseño nos dan una serie de claves que debemos tener en consideración: «La primera de las reglas se refiere al cabecero: nuestra cama debe estar pegada a la pared por la parte del cabecero nada más, fuera del recorrido entre la ventana y la puerta, evitando estar alineados con esta. Lo ideal es tener la cama en diagonal con esta última. Hay que evitar tener la cama apoyada sobre una pared que tenga una ventana encima. De esta forma, no estaremos conectados con el exterior, lo que hará que nuestro sueño sea más profundo y sobre todo, tranquilo. Es importante poder acceder a la cama por ambos lados, así que nada de pegarla a alguna de las paredes».

Es también muy importante no cometer determinados errores: «Como somos conscientes de que no siempre podemos cumplir con todos estos preceptos, entonces es mejor utilizar un cabecero grueso que te aísle, y por la noche, además de cerrar la persiana, tratar de tener una cortina o estor, para que la ventana quede cubierta. El Feng Shui también dice que evitemos dormir reflejados en un espejo, pues según sus leyes, «nuestra energía vital estará toda la noche viajando». Y claro, así, descansar, poquito. Por cierto, que si tienes un dormitorio con el baño en suite, no coloques la cama con el cabecero contra la pared del baño, el Feng Shui lo considera negativo, debido al contacto con tuberías, humedad y movimiento. Procura que tu cabeza tampoco quede mirando a este espacio. Si no es posible, mantén la puerta del baño cerrada».

