Tienes que ir sí o sí al barrio chino de Madrid que celebra el otoño: programación actividades gratis
Uno de los eventos más destacados de la temporada el Festival del Medio Otoño, también conocido como Festival de la Luna, que se celebrará esta tarde en Usera, el barrio chino de Madrid. El festival recibirá a más de 20 artistas procedentes de Shenzhen que ofrecerán una gala artística que refleja la riqueza cultural de China y combina danza, acrobacias, música en vivo y canto. Entre los 13 espectáculos programados, destacan interpretaciones musicales como «Viaje espiritual por toda China», «Caminando por las montañas», «Luz de luna» y «Canción de la montaña Fanjing». El evento se celebrará en el Centro Juvenil Pipo Velasco, situado en la calle Avena y comenzará a las 19:00 horas, con apertura de puertas desde las 18:00 para que el público pueda acceder de manera gratuita hasta completar aforo. La duración aproximada de la gala será de una hora.
El origen del Festival del Medio Otoño, cuyo nombre en chino es 中秋节 (zhōng qiū jié), se remonta a hace más de 3.000 años. Tradicionalmente, se celebra durante la Luna Llena del octavo mes del calendario lunar y simboliza la unidad familiar, la prosperidad y la gratitud por la cosecha. Llevar esta celebración a Madrid no solo permite a la comunidad china mantener vivas sus tradiciones en el extranjero, sino que también ofrece a los españoles la oportunidad de sumergirse en la cultura china.
Programaión del Festival del Medio Otoño
«Con motivo de esta festividad tradicional y con el fin de promover la cultura tradicional china y el intercambio artístico entre China y España, el Centro Cultural de China en Madrid, la Oficina de Turismo de China en España, junto con el Buró Municipal de Cultura, Radio, Televisión, Turismo y Deporte de Shenzhen, el distrito de USERA, le invita a la gala artística del Festival del Medio Otoño, que integra danza, acrobacias, banda musical y canto a cargo de 25 artistas destacados de la ciudad de Shenzhen. El evento cuenta con el gran apoyo de la Embajada de la República Popular China en España, Fundación Cátedra China, China Three Gorges Europe, Centro Juvenil Pipo Velasco y Shenzhen International Cultural Exchange Association», recoge Cátedra China.
- Interpretación musical — «Viaje espiritual por toda China». Intérpretes: Shenzhen Voyager Sound. La programación del festival comienza con esta pieza instrumental que transporta al público por distintas regiones de China, evocando su riqueza cultural y la diversidad de sus paisajes.
- Interpretación musical — «Caminando por las montañas Intérpretes: Shenzhen Voyager Sound. A continuación, este tema combina melodías tradicionales con elementos contemporáneos, mostrando cómo la música puede reflejar la conexión entre naturaleza y cultura.
- Interpretación musical — «Luz de luna». Intérpretes: Shenzhen Voyager Sound. Esta obra celebra la Luna, elemento central del Festival del Medio Otoño, mediante tonos suaves y armoniosos que envuelven a los espectadores.
- Interpretación musical — «Canción de la montaña Fanjing». Intérpretes: Shenzhen Voyager Sound. La combinación de tradición y modernidad en esta pieza permite al público disfrutar de una experiencia auditiva que refleja la cultura de las regiones montañosas chinas.
- Danza étnica Dai — «Muchachas». Intérpretes: Teatro de Ópera y Danza de Shenzhen. Esta danza muestra movimientos fluidos y coloridos que representan la cultura Dai.
- Acrobacia — «Platos giratorios · Sombras de mariposas». Intérpretes: Troupe Acrobática de Shantou. Este espectáculo deslumbra al público con su precisión, creatividad y equilibrio, evocando la delicadeza de las mariposas y la destreza de los artistas.
- Dúo de danza — «Ip Man y Wing Sing». Intérpretes: CHEN Xianzhe y XU Tianhui, Teatro de Ópera y Danza de Shenzhen. Este número combina técnica y dramatismo, reflejando historias tradicionales a través de la expresión corporal y la narrativa escénica.
- Acrobacia — «Contorsión · Flor de loto emergente». Intérpretes: Troupe Acrobática de Shantou. La flexibilidad y elegancia de los artistas crean un espectáculo en el que cada movimiento recuerda la delicadeza y perfección de una flor de loto que surge entre el agua.
- Danza contemporánea — «Una vez más». Intérprete: ZHOU Ying, Teatro de Ópera y Danza de Shenzhen. Esta pieza aporta un toque moderno al festival, mezclando técnicas de danza contemporánea con influencias tradicionales.
- Acrobacia — «Contorsionismo · Sueño de Mariposas». Intérpretes: Troupe Acrobática de Shantou. El espectáculo combina fuerza, flexibilidad y estética visual, con movimientos que parecen desafiar la física mientras evocan la ligereza y el vuelo de las mariposas, dejando al público fascinado.
- Fragmento de danza — «Wing Chun vs. Palma de Ocho Trigramas». Intérpretes: Teatro de Ópera y Danza de Shenzhen. Este número combina elementos de artes marciales y danza y creando un diálogo escénico entre tradición y técnica.
- Solo femenino — «La luna representa mi corazón». Intérprete: FAN Yuanyuan. La cantante interpreta esta obra con gran sensibilidad, transmitiendo emociones profundas que conectan con la simbología de la luna y la tradición musical china.
- Danza folklórica china — «Una escena llena de vitalidad». Intérpretes: Teatro de Ópera y Danza de Shenzhen. Para cerrar la gala, esta danza llena de color, ritmo y energía celebra la cultura popular china.