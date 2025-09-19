Tienes que ir sí o sí al barrio chino de Madrid que celebra el otoño: programación actividades gratis

Uno de los eventos más destacados de la temporada el Festival del Medio Otoño, también conocido como Festival de la Luna, que se celebrará esta tarde en Usera, el barrio chino de Madrid. El festival recibirá a más de 20 artistas procedentes de Shenzhen que ofrecerán una gala artística que refleja la riqueza cultural de China y combina danza, acrobacias, música en vivo y canto. Entre los 13 espectáculos programados, destacan interpretaciones musicales como «Viaje espiritual por toda China», «Caminando por las montañas», «Luz de luna» y «Canción de la montaña Fanjing». El evento se celebrará en el Centro Juvenil Pipo Velasco, situado en la calle Avena y comenzará a las 19:00 horas, con apertura de puertas desde las 18:00 para que el público pueda acceder de manera gratuita hasta completar aforo. La duración aproximada de la gala será de una hora.

El origen del Festival del Medio Otoño, cuyo nombre en chino es 中秋节 (zhōng qiū jié), se remonta a hace más de 3.000 años. Tradicionalmente, se celebra durante la Luna Llena del octavo mes del calendario lunar y simboliza la unidad familiar, la prosperidad y la gratitud por la cosecha. Llevar esta celebración a Madrid no solo permite a la comunidad china mantener vivas sus tradiciones en el extranjero, sino que también ofrece a los españoles la oportunidad de sumergirse en la cultura china.

Programaión del Festival del Medio Otoño

«Con motivo de esta festividad tradicional y con el fin de promover la cultura tradicional china y el intercambio artístico entre China y España, el Centro Cultural de China en Madrid, la Oficina de Turismo de China en España, junto con el Buró Municipal de Cultura, Radio, Televisión, Turismo y Deporte de Shenzhen, el distrito de USERA, le invita a la gala artística del Festival del Medio Otoño, que integra danza, acrobacias, banda musical y canto a cargo de 25 artistas destacados de la ciudad de Shenzhen. El evento cuenta con el gran apoyo de la Embajada de la República Popular China en España, Fundación Cátedra China, China Three Gorges Europe, Centro Juvenil Pipo Velasco y Shenzhen International Cultural Exchange Association», recoge Cátedra China.