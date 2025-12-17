Herido un policía nacional tras dispararse con su propia arma en Sevilla

Un policía nacional ha resultado herido este miércoles por un disparo accidental en la pierna durante una intervención en Los Molares (Sevilla) contra las estafas cibernéticas. El agente es miembro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha explicado que el disparo se ha producido en el transcurso de un operativo desplegado esta mañana en distintas localidades de la provincia de Sevilla, donde se han practicado entradas y registros en varios domicilios. El policía ha sido derivado a un centro hospitalario, aunque «parece que las heridas no revisten gravedad».

La investigación apunta a la hipótesis de un disparo accidental. Para Toscano, «no consta que hubiera otras armas más allá de la reglamentaria de los miembros de la Policía Nacional», y «todo hace indicar» que se disparó con su propia pistola.

El pasado mes de junio, otro policía nacional resultó herido en Málaga al dispararse accidentalmente en la pierna mientras manipulaba su propia arma durante un operativo.