Un policía nacional herido de gravedad tras un tiroteo con narcos en Sevilla

Un agente de la Policía Nacional ha resultado herido de gravedad tras un tiroteo registrado este sábado por la mañana en Isla Mayor (Sevilla) durante un operativo contra el narcotráfico que ha acabado en violencia extrema. Los hechos se han producido a primera hora de la mañana cuando el agente, que participaba en un dispositivo de vigilancia y seguimiento a un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas, ha sido alcanzado por los disparos efectuados por los delincuentes.

Según ha podido saber este medio, los miembros de la organización criminal abrieron fuego contra los efectivos desplegados en cuanto se percataron de su presencia, desencadenando un tiroteo en plena vía pública que ha dejado al menos un agente herido de gravedad.

El policía herido ha sido trasladado de urgencia a un centro hospitalario de la provincia, donde en estos momentos está siendo sometido a una intervención quirúrgica urgente debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Tras el ataque, la Policía Nacional ha desplegado un importante dispositivo de búsqueda en coordinación con la Guardia Civil en todo el entorno de Isla Mayor para localizar y detener cuanto antes al autor o autores de los disparos contra el agente.

Este nuevo ataque contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pone de manifiesto, una vez más, la creciente violencia de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en Andalucía, especialmente en zonas como el Bajo Guadalquivir, donde operan numerosas bandas.

La investigación continúa abierta y se esperan novedades en las próximas horas sobre la identificación y captura de los responsables de este grave atentado contra un servidor público.