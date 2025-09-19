Muere Miguel Morales a los 75 años, integrante de la última etapa de Los Brincos

Miguel Morales, músico español conocido por su participación en la última etapa de la emblemática banda Los Brincos, ha fallecido este jueves a los 75 años, según han confirmado fuentes familiares. Fue el hermano pequeño de Antonio Morales Junior, y Ricky Morales, ambos integrantes de Los Brincos. Junior estuvo casado con Rocío Dúrcal. Es el tío de la cantante Shaila Dúrcal, y de la actriz Carmen Morales. Casado con la actriz Fedra Lorente, conocida por su personaje de La Bombi en el mítico concurso Un, dos, tres… responda otra vez de La 1 tenían una hija, Alejandra.

Morales se unió al grupo en su etapa final, contribuyendo con su guitarra y voz en discos y actuaciones que marcaron el cierre de la trayectoria de uno de los grupos pioneros del pop-rock español de los años 60. Su incorporación ayudó a mantener viva la esencia de Los Brincos durante los últimos años de su actividad musical.

El músico también desarrolló una carrera en solitario y colaboró con diversos artistas del panorama musical español, dejando un legado reconocido por su talento y profesionalidad.

Familiares y compañeros han expresado su dolor por la pérdida y han recordado a Morales como un artista comprometido con la música y cercano a sus colegas y seguidores.

Los Brincos fueron una banda española de rock fundada en 1963 en Madrid, que alcanzó gran éxito en España y Latinoamérica durante la década de los sesenta. A lo largo de su trayectoria, la banda experimentó diversos cambios de formación y evoluciones estilísticas hasta su disolución en 1971. Tras una reunión entre 2000 y 2003, interrumpida por el fallecimiento de Fernando Arbex, el grupo desapareció nuevamente, para más tarde retomar las actuaciones con nuevos miembros bajo el liderazgo de Miguel Morales.

Durante su apogeo, Los Brincos fueron conocidos como los Beatles españoles. Su imagen inicial, aunque inspirada en los grupos británicos del beat, incorporaba elementos propios de la cultura española, como capas y cascabeles, que les conferían un estilo distintivo.

Entre sus éxitos más destacados se encuentra el sencillo Borracho, que en 1965 batió un récord nacional al vender más de 100 000 copias. Hacia noviembre de 1971, Los Brincos habían logrado que Flamenco permaneciera 29 semanas en las listas de éxitos españolas y Borracho 25 semanas entre las canciones más radiadas a nivel nacional. Otros temas populares como Mejor y Lola alcanzaron el primer puesto en las listas de venta españolas, mientras que Lola y Un sorbito de champagne también llegaron al número uno de Los 40 Principales.