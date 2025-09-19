Casi nadie la conoce y es perfecta para una escapada: la ciudad de Europa a la que puedes viajar barato

Hay una ciudad de Europa a la que puedes viajar barato, casi nadie la conoce y es ideal para una escapada. Viajar por el mundo, no necesariamente nos costará dinero, sino más bien todo lo contrario. Podremos desplazarnos por el mundo y hacerlo con unos pocos euros, algo que quizás nos descubrirá lo mejor de un punto del continente que nos permite descubrir un país interesante y muy barato por el que movernos.

Viajar barato es uno de los grandes objetivos de estos días en los que necesitamos conseguir un plus de buenas sensaciones. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de aprovechar al máximo nuestro día a día de la mano de una serie de detalles que pueden acabar siendo esenciales. Son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de los detalles que vamos a tener por delante, de tal manera que acabará siendo lo que nos acompañará en estos días. Puedes viajar por mucho menos de lo que parece por Europa, es cuestión de buscar las ciudades más bonitas y baratas a nuestra disposición. Esta escapada puede costarte menos de lo que parece y te lo vas a pasar de lujo.

La ciudad de Europa a la que puedes viajar barato

Puedes viajar barato por un precio que ni te imaginas y sin perder de vista que estarás en Europa. Nuestro continente nos ofrece una serie de garantías que otros no, además de permitirnos ahorrar tiempo en unos desplazamientos que pueden ser más cortos de lo que nos imaginaríamos.

Es hora de apostar claramente por una serie de elementos que pueden acabar marcando una serie de detalles que pueden ser esenciales y que nos servirán para conocer en todo momento lo que nos está esperando. Un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más intenso.

Este lugar ideal para una escapada nos permitirá conectar de nuevo con ese pasado glorioso de un país que quizás no conocemos lo suficiente. Polonia puede ser el punto de partida ideal para poder descubrir lo mejor de un punto del planeta que tiene muy buenas ofertas para viajar y vivir en él.

Una ciudad de Polonia está empezando a destacar por sus buenas formas con las que trata al visitante y la amplia oferta que tiene de plazas hoteleras, además de ser un punto perfecto para perderse.

Es perfecta para una escapada, pero casi nadie la conoce

Viajar a esta ciudad de Polonia es un buen plan si queremos descubrir un punto de Europa por el que moverse. Es una de esas de bajo coste que nos ayudará a sumergirnos de lleno en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Los expertos de Polonia Travel nos descubren esta ciudad como: «Ciudad milenaria, antaño perteneciente a la Liga Hansa, se hizo famosa a primeros de los ochenta del siglo pasado cuando un obrero de los astilleros de Gdańsk lideró una huelga y creó el famoso sindicato llamado Solidaridad. Además de solidaria, Gdansk es también la Ciudad de la Libertad y desde 2019 ostenta el título de la Ciudad de la Concordia, Premio Princesa de Asturias. La ciudad de Gdańsk se desarrolló a partir de un poblado de kashubianos, una tribu procedente de Pomerania que hablaba un dialecto eslavo. Desde hace miles de años, Gdansk destacaba por un floreciente comercio del ámbar, conocido desde el Neolítico, que permitió construir a comienzos del siglo XI un magnífico recinto amurallado, obra – al parecer – de Mieszko I, fundador de Polonia. La zona monumental es, por lo tanto, el lugar idóneo para comenzar la visita. Igual que antaño los reyes polacos, se puede acceder al casco antiguo por la histórica Puerta Alta (Brama Wyżynna) o Puerta Dorada, o por la Puerta Verde (Brama Zielona), inicio de la Ruta Real conformada por las calles Długa (c/ Larga) y Długi Targ (c/ Mercado Largo). Antiguas casas burguesas, con sus variopintas fachadas, acompañan durante todo el recorrido y por las calles adyacentes a la Ruta Real. Además de su ornamentación, su rasgo principal son las terrazas frontales con escaleras que conducen a los sótanos. No pueden faltar los edificios más emblemáticos, sedes municipales y comerciales, desde donde se velaba el correcto desarrollo económico y político de la ciudad. El Ayuntamiento Principal o Ratusz Główny (c/ Długa 46), del s. XIV, alberga una importante colección de objetos y documentos, conservados en las salas decoradas al estilo de Gdansk. En temporada alta, merece la pena subir varios peldaños para llegar a la azotea del edificio desde donde se extiende el panorama de Gdańsk; es uno de los pocos puntos para ver la silueta completa de la cercana Basílica de Santa María (c/ Podkramarska) que merece una visita aparte, sobre todo por su Reloj Astronómico, joya de la ciencia del s. XV, y el espectacular Juicio Final de Hans Memling (1473) una de las obras maestras de la pintura flamenca».