Giro radical: Tamara Falcó no da crédito a lo que dice Isabel Preysler en sus memorias

Cuando todavía no nos hemos recuperado de las memorias de Mar Flores, hay otra celebridad que ha dado un paso adelante para anunciar exactamente lo mismo. Como muchos pueden intuir, estamos hablando de Isabel Preysler, quién ha desvelado que el próximo 22 de octubre publicará un libro titulado Mi verdadera historia donde narrará en primera persona los aspectos más desconocidos de su vida privada. El libro cuenta con 366 páginas y algunas han dado un giro radical a su familia, tanto es así que Tamara Falcó está verdaderamente sorprendida y promete que hay muchas cosas que le han pillado de sorpresa.

La marquesa de Griñón ha utilizado sus redes sociales para promocionar el proyecto de su progenitora y ha aprovechado para mandar un mensaje que incentiva a sus fans comprar la mencionada biografía. «Ya está en pre-venta el libro de mi madre. Sólo me ha dejado leer algunos capítulos y me ha sorprendido descubrir tantas coas que no conocía de ella», ha comenzado diciendo. Después ha matizado que el manuscrito incluye «diferentes capítulos de su pasado, desde su infancia en Filipinas hasta los grandes amores que marcaron su destino». Como todo el mundo sabe, Preysler saltó a la fama en España a raíz de su mediática relación con Julio Iglesias. Sin embargo, su trayectoria personal es mucho más extensa y dentro de su corazón hay nombres y anécdotas que dejarán sin palabras a sus lectores.

Tamara Falcó dice que «han sido más de dos años de trabajo incansable, con noches sin dormir y una dedicación absoluta para contar su propia verdad, después de que tanto se haya escrito sobre su vida». Es decir, Isabel Preysler se ha implicado en cuerpo y alma en este trabajo porque quiere que sus admiradores sepan qué hay detrás de todos sus movimientos. «Estoy deseando que salga para que todos podías conocerla de verdad. Te quiero mucho, mami», le dice la aristócrata a la Reina de Corazones.

El momento más esperado

Como decimos, el lanzamiento de la autobiografía de Isabel Preysler se ha convertido en uno de los acontecimientos editoriales más esperados del otoño. La socialité anunció con gran ilusión que su libro, editado en tapa dura y escrito en español, llegará a las librerías por todo lo alto. A través de sus redes sociales confesaba que se trata de su «proyecto más personal», ya que en sus páginas compartirá recuerdos y experiencias que hasta ahora había mantenido en la intimidad, una decisión que ha despertado un enorme interés mediático y que promete ofrecer un retrato inédito de su vida.

La expectación en torno al título que ha elegido no es casualidad, pues en los últimos años se ha observado un auge de biografías y memorias de personajes públicos que deciden contar en primera persona cómo vivieron los episodios que marcaron sus trayectorias. Ejemplos como el de Mar Flores con Mar en calma, donde relataba sus momentos más mediáticos desde su propia voz, han abierto un camino que ahora Isabel recorre con su estilo personal.

El atractivo de estas publicaciones radica en que el lector accede al relato directo de sus protagonistas, lo que convierte a cada página en un testimonio único cargado de valor. También debemos tener en cuenta que Preysler es la reina del silencio. Es decir, nunca da respuesta a los rumores que circulan sobre ella, de ahí que sus fans estén deseando leer sus reflexiones.

Hablará de Julio Iglesias

Uno de los puntos que más expectación genera es la manera en que Isabel abordará sus relaciones más conocidas, especialmente la que mantuvo con Julio Iglesias, padre de tres de sus hijos y figura clave en su juventud. Tamara Falcó ya adelantó que el cantante aparecerá en las memorias de su madre, aunque no desveló de qué manera ni con qué tono lo hará. Sobre su relación con Mario Vargas Llosa, la marquesa confesó que no sabía si ocupará un capítulo específico, pero no quiso descartarlo, consciente de que el libro puede contener revelaciones inesperadas que sacudirán la imagen pública que hasta ahora se tiene de Isabel Preysler.

Más allá del interés romántico y familiar, la autobiografía promete ser un recorrido por las múltiples facetas de una mujer que ha vivido rodeada de lujo, notoriedad y también de polémicas. Isabel, que ha sabido construir una marca personal en torno a la elegancia y el carisma, se presenta ahora en una versión más íntima, abriendo la puerta a recuerdos personales que podrían cambiar la percepción de quienes la han seguido durante décadas.

El hecho de que lo describa como su reto más personal refuerza la idea de que no será un simple repaso de su trayectoria. El objetivo es dar respuesta a las preguntas que la gente lleva años y años haciéndose sobre su personaje publico.