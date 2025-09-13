Primeras impresiones de Tamara Falcó tras leer las memorias de su madre: "Me ha sorprendido"

Isabel Preysler, al igual que Mar Flores, ha decidido publicar sus memorias. A través de las redes sociales, la apodada como la Reina de Corazones ha compartido con sus seguidores que se ha embarcado en su «proyecto más personal».

Ahora, cuando falta poco más de un mes para el gran día, su hija, Tamara Falcó, ha tenido acceso en primicia a algunos de sus capítulos y ha confesado sus primeras impresiones. «Me ha sorprendido descubrir tantas cosas que no conocía de ella», ha comenzado reflejando. Unas declaraciones sorpresivas, ya que a ojos de la esfera pública, están muy unidas y se presuponía que no había secretos entre ellas. A continuación, la marquesa de Griñón ha reconocido el duro proceso que ha llevado a cabo su progenitora para materializar la biografía. «Han sido años de trabajo incansable, con noches sin dormir y una dedicación absoluta para contar su propia verdad después de que tanto se haya escrito sobre su vida», ha apuntado.

Comunicado de Tamara Falcó sobre las memorias de su madre. (Foto: Redes sociales)

De la misma manera, se ha mostrado muy ilusionada con el proyecto. «Estoy deseando que salga para que todos podáis conocerla», ha trasladado. Finalmente, ha concluido su mensaje con un cariñoso mensaje a su madre: «Te quiero mucho, Mami». Unas palabras que supondrán un gran revulsivo en la cuenta atrás del lanzamiento de la mano de la editorial Espasa y que, a todas luces, es una dedicatoria que traslada a Isabel la tranquilidad que necesita antes de uno de los días más trascendentales de su vida pública. Unos acontecimientos que llegan justo cuando nos encontramos inmersos en la polémica que ha suscitado el recopilatorio vital de Mar Flores, Mar en calma, que ha supuesto todo un terremoto mediático.

Así fue el anuncio de Isabel Preysler

La plataforma Instagram ha sido el altavoz elegido por Isabel Preysler para anunciar a su legión de seguidores la llegada de sus memorias. «El 22 de octubre llegará a librerías mi autobiografía», trasladó hace una semana a sus 150.000 fans en el universo 2.0 mediante un post en el que desvelaba la portada del libro. En la tapa se puede ver una foto de ella con una pieza roja de palabra de honor y un semirrecogido que da protagonismo a su rostro.

Bajo el título Isabel Preysler. Mi verdadera historia, la socialité recorre las diferentes etapas de su vida, desde su infancia en Filipinas hasta casi la actualidad, y comparte, por primera vez, algunos de mis recuerdos más íntimos. Su principal deseo es que los lectores puedan disfrutar de su relato y que realmente se sientan satisfechos con sus confesiones. «Ojalá os guste», ha deslizado.

Este anuncio ha provocado, como no podía ser de otra forma, reacciones dispares. Algunos rostros reconocidos del periodismo de crónica social se han mostrado sorprendidos y han hecho un llamamiento a que no se rompa ese halo de misterio que envuelve a Preysler y que consideran que ha hecho tan llamativo su personaje. Los hay que suspiran por leer y conocer todos los entresijos de una de las mujeres más conocidas y desconocidas a la vez, de los últimos tiempos. Usuarios de las redes sociales también han dejado sus comentarios al respecto de esta publicación: «Será un éxito», «Felicidades» o «¡Qué ganas de leerlo!» han dicho algunos internautas entusiasmados. También los hay que han cuestionado esta decisión: «¿Hablarás de todos tus maridos?», «¿Qué de enriquecedor tendrá leer sobre la vida de esta mujer?» o «¿Qué bueno ha hecho?» han sido algunas de las opiniones más críticas.