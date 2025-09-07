Tamara Falcó rompe su silencio tras su supuesta foto haciendo ‘topless’ en la piscina

Tamara Falcó es uno de los rostros más célebres de nuestra crónica social, pero inevitablemente su nombre también está asociado a diferentes polémicas y la última ha hecho saltar todas las alarmas. La marquesa, en un intento de compartir su día a día con su ejército de seguidores, publicó unas imágenes de sus vacaciones en Sotogrande, escapada que compartió junto a su hermana Ana. La cuestión es que en una de las fotos aparecía en la piscina y a simple vista daba la sensación de que no tenía la parte de arriba del bikini. Como era de esperar, empezó a recibir cientos de comentarios.

«No te pega nada este estilo» o «no esperaba que publicases una imagen insinuando tanto» fueron algunos de los mensajes que circularon por Instagram, plataforma en la que Tamara acumula 1.6 millones de seguidores. Después de este revuelo, ha reaparecido en el concierto de Hakuna, su grupo de música preferido, y se ha encontrado con los reporteros de la agencia Gtres. Para sorpresa de todos, no se ha quedado callada cundo le han preguntado por su presunto atrevimiento y ha negado la mayor: «No estaba en topless».

El polémico posado de Tamara Falcó. (Foto: Instagram)

Tamara Falcó es hija de Isabel Preysler y consecuentemente ha tenido una gran maestra para desenvolverse ante los medios de comunicación. Sabe muy bien cómo funciona el sector, así que suele guardar silencio porque sus declaraciones están bastante cotizadas. No obstante, en esta ocasión ha querido recalcar que la polémica que se ha generado con su foto en la piscina no le ha afectado. De esta forma, cuando le preguntan por cómo se encuentra, responde: «Bien, muchas gracias».

Las memorias de Isabel Preysler

La marquesa de Griñón ha decidido hablar de ella, pero no de su madre ni de su cuñada. Por eso, cuando le han pedido información sobre el libro de memorias que ha escrito Isabel Preysler ha dado la callada por respuesta. Teniendo en cuenta su comportamiento, podemos decir que quiere evitar cualquier conflicto que tenga que ver con su progenitora, pues esta última tiene experiencia más que suficiente para aclarar sus propios revuelos.

Isabel Preysler y la portada de sus memorias. (Foto: Gtres y Editorial Espasa)

Además de su supuesto topless y del libro que ha preparado Isabel Preysler, Tamara tiene otro asunto encima de la mesa: la relación de su cuñada, Alejandra Onieva, con Jesse Williams. En este caso, la influencer también ha decidido sellar sus labios y no ha pronunciado ni una palabra al respecto.

Un concierto muy especial

Tal y como hemos adelantado al principio de la noticia, el escenario que ha escogido Tamara Falcó para reaparecer es un concierto de Hakuna que ha tenido lugar en Madrid. Dispuesta a disfrutar al máximo de este evento, la marquesa se ha dejado ver acompañada de su grupo de amigos y, hace unas horas, ha recurrido a sus redes sociales para contar cómo ha sido esta experiencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

«¡¡¡Ayer Hakuna fue pura locuraaaaa!!! Un grito, un baile, una fiesta hacia el cielo. Niños, jóvenes, familias, TODOS vibrando a la vez. ¡Qué pasada compartirlo con mis amigos! Energía infinita. Sé que se escuchó desde el cielo. Un beso gigante a Nicolo, que promovió todo este concierto desde arriba y movió a mi primo Jorge para que esta locura de amor fuera posible», ha escrito en Instagram.