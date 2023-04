Gisela suelta la bomba sobre su relación con David Bustamante: «Hay más por conocer»

La primera edición de ‘Operación Triunfo’ marcó a toda una generación. No ha habido otra igual. Han pasado más de dos décadas desde que se estrenó, pero todavía siguen saliendo secretos que nadie conoce. La última en dar un golpe en la mesa para hablar abiertamente del programa ha sido Gisela. La artista ha desvelado que durante el concurso mantuvo una relación sentimental con David Bustamante. La historia no fue demasiado extensa y el público no se dio cuenta. Pero sí fue lo suficientemente importante como para que la cantante tenga cosas que contar.

Gisela ha dado una entrevista y entre otros muchos temas ha hablado de Bustamante. Es posible que el ex de Paula Echevarría no se sienta cómodo. Nunca ha querido exponer su vida privada. Es cierto que lo suyo con Gisela pasó hace tiempo, pero si en su momento quiso guardar silencio es probable que ahora siga la misma estela. Desde que se separó de Paula es todavía más hermético. Sabemos que tiene novia y que está muy enamorado, pero tampoco se han publicado grandes noticias al respecto. Bustamante siempre dice que quiere que el público se fije en su voz, no en su intimidad.

Las nueva palabras de Gisela

La cantante ha hablado con ‘Socialité’ y como no podía ser de otra forma le han preguntado por su relación con David Bustamante. Debemos dejar claro que no ha traicionado a nadie porque el tema ya se sabía desde hace meses. Es cierto que Bustamante no se siente cómodo, pero su excompañera tampoco ha dado datos íntimos. Solamente ha insinuado que él no se portó bien, de hecho ha bromeado con la posibilidad de hacer una canción como la que le dedicó Shakira a Gerard Piqué. “Hay más por conocer, voy a hacer una canción como la de Shakira”, dice exactamente.

Gisela ha explicado que llegaron a un pacto: no airear la relación para que nadie pudiera entrometerse. “Nunca lo dijimos”, explica en el programa de Telecinco. “No queríamos que se hablara de un beso, queríamos que se hablara de nuestra carrera, y por eso nunca lo dijimos”. En la edición había otra pareja, Bisbal y Chenoa, y todo el mundo estaba hablando de su historia de amor. Eso era justo lo que no querían Bustamante y Gisela. Esta última piensa que pasó lo que tenía que pasar. Eran jóvenes, estaban felices y tenían los sentimientos a flor de piel.

La hermética vida de David Bustamante

No podemos negar que Bustamante ha hecho grandes esfuerzos para mantener su vida privada lejos del interés mediático. Su comportamiento con la prensa no siempre ha sido bueno. Precisamente es tan cortante porque no quiere que ningún reportero o reportera le pregunte por sus asuntos personales. En este sentido Gisela es más libre, por eso no tiene miedo y ha hablado de su relación con Bustamante. “Estábamos 16 chicos, 8 chicos y 8 chicas, con las hormonas, todo el día juntos y viviendo una experiencia única, pues al final surge la chispa. Eran amoríos”, explica.

¿Cómo es la relación?

Gisela también ha hablado de la relación de los concursantes de ‘Operación Triunfo 1’. Recordemos que Chenoa dijo que no era amiga de Rosa López y en ese momento estalló una gran polémica. “Tengo cariño a todos, pero claro, a unos les tengo más que a otros. Os montáis unos pifostios. Es más lo que se cuenta de lo que en realidad pasa y no ser amigo no es ser antiamigo”.