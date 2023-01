La de David Bisbal (43) y Chenoa (47) o Guillermo Martín (41) y Lidia Reyes parece que no fueron las únicas relaciones que se fraguaron dentro de la academia más famosa de la televisión. Veinte años después de la primera edición del programa, ve la luz un nuevo romance del que fueron testigo las paredes del Parc Audiovisual de Cataluña, el recinto de producciones audiovisuales en el que se ubican muchas empresas del sector, y que alberga la Academia de Operación Triunfo.

Se trata de David Bustamante (40) y Gisela (44). Según ha desvelado ella misma en El Circ, de 8TV, el formato dirigido por Frank Blanco (47), ambos tuvieron un affaire sentimental que supuestamente comenzó como un simple tonteo «de jovencitos». «Lo hemos negado desde siempre porque no queríamos que la gente nos conociera por esta relación, sino por lo que es nuestra profesión. Pasaron cosas porque éramos chicos muy jóvenes con las hormonas revolucionadas. Fuimos cómplices», comenzado explicando la catalana para añadir: «Haré una canción como Shakira para hablar. Tengo cosas a decir y explicar. Nuestra vida en común no terminó cuando acabó el concurso, continuamos conviviendo durante la gira y aquella fue una etapa en la que casi no teníamos contacto con el exterior. Éramos chicos muy jóvenes con las hormonas revolucionadas. Los dos tuvimos una amistad especial».

Una confesión que ha sorprendido y no a partes iguales. Y es que los rumores de un posible noviazgo entre los dos triunfitos eran motivo de debate ya durante la emisión del programa, en 2001, por la complicidad que ambos demostraron tener a ojos de los espectadores.

Preguntada expresamente por ello, Gisela ha confesado que en la actualidad no mantiene ningún tipo de contacto con el natural de San Vicente de la Barquera. «Ahora no tenemos ningún tipo de relación. Si le veo lo abrazo, pero no es amigo mío».

Sí lo hace no obstante con otros concursantes del talent musical, como Natalia (40), Geno Machado (40) o Chenoa de quien ha comentado que su historia con David Bisbal, fue «completamente verídica». «Todos éramos cómplices de su amor. Cuando supimos que tenían que canta Escondidos, todos nos miramos y empezamos a decir ¡qué fuerte! Éramos niños. Ellos tenían pareja fuera pero su amor se fue forjando a medida que el concurso iba avanzando», dice.

Gisela defiende a Chenoa en su guerra mediática con Rosa López

Tal es la buena relación que mantienen Gisela y la intérprete de Cuando tu vas, que en las últimas semanas, la primera se ha pronunciado acerca de la polémica que rodea a la mallorquina con Rosa López a pesar de la buena sintonía de ambas tras su salida de Operación Triunfo. «La vida te va poniendo a unas personas con las que tienes más afinidad y a otras con las que tienes menos. Somos compañeras, colegas y nos queremos, que eso es lo importante. Con unas te llevas y con otra menos», expresó.

Asimismo, la exconcursante aseguró que ambas artistas nunca han sido amigas. «Yo es que no creo que antes hayan sido y después no».