Ganó ‘Supervivientes’ y abandonó España: así es su nueva vida

Hubo un tiempo en que el nombre de Nilo Manrique aparecía con frecuencia en los platós de televisión. Su relación con la reconocida periodista y presentadora Isabel Gemio le catapultó a la fama, convirtiéndole en una figura habitual en los medios. Sin embargo, tras un matrimonio que no logró resistir el paso de los años y una posterior victoria en Supervivientes, su destino dio un giro radical que lo llevó a abandonar España y buscar una nueva vida en Cuba. Nosotros sabemos cómo es su nueva vida y podemos adelantar algo: ha cambiado mucho en los últimos tiempos.

El origen de su popularidad en España se remonta a su relación con Isabel Gemio. La presentadora, en uno de sus viajes a Cuba, conoció a Manrique y la conexión entre ambos fue inmediata. El romance se consolidó rápidamente y la pareja se casó en 1997. Durante años fueron un matrimonio admirado, pero no estuvieron exentos de críticas porque hubo gente que dudó de esta relación. Con el laso del tiempo, el romane sufrió un desgaste progresivo, lo que llevó a su separación en 2005.

Lo que inicialmente pareció una ruptura amistosa pronto se convirtió en un conflicto prolongado, con desavenencias relacionadas con la manutención y la relación de Manrique con sus hijos. A medida que pasaba el tiempo, las disputas fueron aumentando hasta el punto de que la relación entre ambos se volvió insostenible. Ahora que Supervivientes 2025 está en su mejor momento, son muchos los que quieren saber cómo se encuentra Nilo en estos momentos.

La experiencia de Nilo Manrique en ‘Supervivientes’

Conquistó el mundo de la fama gracias a su pasado con Isabel Gemio, pero su verdadero momento de reconocimiento llegó en 2007 cuando participó en Supervivientes. En el programa destacó por su resistencia, estrategia y capacidad de adaptación a un entorno hostil. Su desempeño le permitió coronarse como ganador y obtener un premio que incluía 200.000 euros y un vehículo todoterreno.

Lejos de aprovechar la oportunidad continuar en la televisión, optó por alejarse del foco mediático. Durante un tiempo intentó establecerse en España, invirtiendo en diversos negocios. Uno de ellos fue la hostelería, donde invirtió en un local en Algete. Lamentablemente, un incendio truncó su proyecto y con ello se vio obligado a replantear su futuro. Al no encontrar estabilidad económica ni personal, la idea de regresar a Cuba comenzó a tomar fuerza.

En paralelo a su intento de reinserción profesional, su relación con Isabel Gemio se deterioró aún más. Las disputas legales relacionadas con la pensión de sus hijos y la supuesta deuda que le reclamaba su ex pareja marcaron un nuevo capítulo en su vida. Según Nilo, llegó a entregarle dinero en efectivo a la presentadora, aunque terminó con una pensión mensual de tan sólo 400 euros, cantidad con la que sigue viviendo hasta el día de hoy.

Por su parte, Isabel Gemio ha preferido no pronunciarse al respecto. En su libro Mi hijo, mi maestro, donde relata la lucha de su hijo Gustavo contra la distrofia muscular de Duchenne, evita hacer mención alguna a su ex, lo que refuerza la idea de la nula relación entre ambos. Fuentes cercanas han comentado que la comunicación entre ellos es inexistente y que Manrique no ha logrado recuperar la cercanía con sus hijos.

La vida de Nilo Manrique en Cuba

En 2017, tras años de dificultades y sin vínculos que lo ataran a España, el protagonista de nuestra noticia tomó la decisión de regresar a su país natal. Instalado nuevamente en Cuba, su vida dio un vuelco hacia la tranquilidad y la sencillez. Lejos de los lujos y el bullicio del mundo televisivo, se dedica a la escultura y la pintura, pasiones que ha convertido en su medio de vida. Además, complementa sus ingresos trabajando esporádicamente como guía turístico.

Su salud también ha sido un factor determinante en su estilo de vida actual. Nilo padece artrosis degenerativa, condición por la cual recibe una pensión que le permite subsistir en Cuba, aunque sin grandes comodidades. A pesar de las dificultades, asegura haber encontrado estabilidad y una paz que en su momento le resultó esquiva.

El silencio, su nueva estrategia

A pesar de la distancia física y emocional con sus hijos, el ex concursante de Supervivientes quiere reconstruir su relación con ellos. Aunque el tiempo y las circunstancias han generado una brecha difícil de cerrar, Manrique no pierde la esperanza de volver a tener contacto con ellos en el futuro. Ha intentado, a través de terceros, enviarles mensajes y demostrarles su interés por retomar la comunicación, pero hasta el momento no ha obtenido buenas respuestas. Eso sí, no hará comentarios al respecto porque ha abrazado al silencio para no tener más problemas.

Por ahora, su día a día transcurre en Cuba, lejos del escándalo y la exposición mediática que lo acompañaron durante años. Aunque su historia estuvo marcada por altibajos, ha logrado hallar un refugio en su país natal, donde lleva una vida modesta, pero con la serenidad que tanto buscó. Reflexiona sobre su paso por España con una mezcla de nostalgia y resignación, consciente de que sus decisiones le han llevado a este punto.