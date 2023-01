Isabel Gemio ha cumplido 62 años consagrada como una de las periodistas más conocidas en el panorama televisivo y radiofónico nacional. Sin embargo, desde que en 2021 anunciara el final de su trayectoria periodística, tras su enfrentamiento mediático con María Teresa Campos (81), poco o nada hemos sabido de ella. «Ya he trabajado muchísimo, cuarenta años. A lo mejor es la radio y la televisión la que me ha dejado a mí, pero yo tampoco me ocupo de buscar, de producir, me da pereza, he trabajado 40 años en condiciones maravillosas. Ahora me apetece más estar con mis hijos, tener tiempo para mí, para ellos. Doy mi carrera por terminada. Solo aspiro a vivir en paz. Ya no espero nada», comentaba a la prensa entonces.

Y dicho y hecho. La veterana presentadora, que en sus inicios en Televisión Española utilizara el seudónimo de Isabel Garbí, se ha alejado de los medios de comunicación casi por completo, y centrado en la fundación que regenta para la investigación de Enfermedades Neuromusculares, Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras; y en su familia. Especialmente, en su hijo mayor, Gustavo, que padece distrofia muscular de Duchenne, una severa dolencia neuromuscular que afecta a 1 de cada 3.300 varones.

Tanto, que solo la hemos visto de manera puntual colaborando con algunos programas como La mañana en la 1.

En lo sentimental, desde que rompiera en 2014 con el empresario Xavier Bennasar, la última pareja que se le conoce es el cámara de televisión y director de fotografía Pablo Rafael López.

El primer amor conocido de Isabel Gemio fue el locutor Luis Arribas Castro, con el que mantuvo una relación entre 1986 y 1995 y que falleció en 2006. Pero Gemio también ha salido con el colaborador de Sálvame, Jimmy Giménez-Arnau, y Nilo Manrique, nueve años menor que ella y padre de sus dos hijos, con quien contrajo matrimonio por lo civil en 1997.

Los últimos proyectos de Isabel Gemio

El último gran trabajo de La Gemio, como comúnmente se la conoce, en los medios, fue el programa Te doy mi palabra, en Onda Cero, cuyo contrato terminó en 2017 y no fue renovado por la emisora. «Pedí cambios de horarios y finalmente ha sido Onda Cero la que ha decidido no renovar mi contrato. Tengo unas circunstancias familiares que son las que son. Levantarse a las cinco de la mañana los fines de semana no me permite conciliar mi vida familiar», explicó la propia Isabel en El Hormiguero.

Después de esta experiencia Isabel dio el salto a YouTube y abrió su propio canal, Charlas con alma, donde entrevistó a varios rostros conocidos, entre ellos María Teresa Campos. Fue precisamente en su entrevista cuando se desató la polémica entre ellas, que llegó incluso al insulto. «Cerda, imbécil, mezquina». Su encontronazo fue motivo durante varios días en programas de televisión.

En radio, Isabel Gemio ha sido conocida por conducir programas como La chica de la radio en Radio Barcelona, Cita a las cinco o El Diván, mientras que en la pequeña pantalla ha participado en más de una veintena, como Los Sabios, en TVE, Hoy mismo, Tal Cual, Noche y día o Hablemos claro.