Hace unos días se conocía la noticia de que María Teresa Campos volvía a la pequeña pantalla. Después de meses en los que apenas ha hecho alguna colaboración esporádica en televisión y en los que no han faltado las polémicas, la veterana comunicadora regresa a Mediaset con un espacio de entrevistas en un formato un tanto peculiar. Y es que se llevarán a cabo desde un camión que recorrerá las calles. Bajo el nombre de “La Campos móvil” se presenta esta nueva apuesta para la andaluza aunque todavía se desconoce en qué canal se emitirá, pero sí se sabe que estará disponible a través de las diferentes plataformas de Mediaset.

Una noticia que llega poco después del reciente encontronazo de la veterana presentadora con Isabel Gemio a raíz de una entrevista que esta le hizo en su canal y que ha hecho correr ríos de tinta. De hecho, se llegó a rumorear que por este último encontronazo, Gemio iba a dejar a un lado su carrera y que se iba a dedicar a otras cuestiones. Ella misma lo desmentía en unas recientes declaraciones: “yo no he dicho eso. A lo mejor me expresé mal. Yo no voy a dar por terminada mi carrera por nada exterior sino cuando yo lo decida, pero es que ya la daba por terminada antes. Me refería hace a dos o tres años en realidad, ¿sabes? No por esto, no por todo lo que ha ocurrido, quizás me expresé mal, pero bueno”, aseguraba. El programa se ha grabado en Ibiza, lo que ha permitido a Isabel Gemio disfrutar de unos días de tranquilidad en la isla.

Tanto es así, que la veterana periodista ya se encuentra embarcada en un nuevo proyecto. Hace unos días se conocía el fichaje de Jesulín de Ubrique y la cantante Chenoa por ‘Dos parejas y un destino’, el nuevo formato de TVE. Se trata de un espacio en el que los dúos de famosos serán invitados por un anfitrión VIP, que será sorpresa hasta el momento de la emisión, a visitar un destino en el que les estará esperando. Hasta llegar al destino, recorrerán una ruta para diseñada por el propio famoso anfitrión. En el caso del diestro y la artista, no se sabe quién será el anfitrión, pero sí que contarán con una invitada especial: Isabel Gemio.

Ha sido la periodista quien ha desvelado este detalle a través de un vídeo que ha compartido en su perfil de Instagram en el que aparece acompañada de Jesulín y de Chenoa. «Tenemos una anfitriona de lujo», dicen ambos, mientras que la periodista matiza: «el anfitrión es uno que ahora tienen que descubrir. Yo he estado de invitada. Yo he dado algunas pistas».

Este nuevo espacio de Televisión Española que combina viajes y entrevistas se estrenará muy pronto en el prime time, pero aún no se han dado a conocer muchos detalles del mismo. Sí se sabe que cada semana, un anfitrión sorpresa VIP preparará una ruta para cada una de las parejas. Por ahora se sabe que van a participar Gonzalo Miró y Florentino Fernández, Anne Igartiburu y María del Monte, Jesulín de Ubrique y Chenoa, y La Terremoto de Alcorcón y Perico Delgado. Después de dos días de viaje, las parejas se encontrarán con el anfitrión y aprovecharán para entrevistar al embajador de la zona que han visitado.