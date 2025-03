El pasado domingo, los espectadores de Supervivientes 2025 pudieron disfrutar de una nueva gala de Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. Entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de cómo Terelu Campos anunció que abandonaba el concurso, pero también vimos cómo fue la primera de esta edición en enfrentarse al Puente de las Emociones. Eso sí, una de las grandes protagonistas de la noche fue, indudablemente, Anita Williams. Y todo porque ha «robado» en los Cayos Cochinos de Honduras, generando un conflicto entre sus compañeros. Todo comenzó cuando Joshua Vázquez pilló a la ex participante de la octava edición de La isla de las tentaciones cometiendo ese hurto. Esto provocó que la joven acabase entre lágrimas, mostrando su arrepentimiento: «¡Que hemos visto cómo te has guardado el coco en el bolsillo!», comentó el ganador de la tercera edición de Maestros de la Costura. Eso sí, lo cierto es que la que vio todo fue Laura Cuevas.

La hija del que fuese mayoral de Cantora no tardó en hacérselo saber al resto de compañeros, consciente de la injusticia que estaba cometiendo Anita Williams. Como era de esperar, los concursantes no quisieron pasar por alto lo ocurrido: «Es lo más feo que hay» o «Eres la líder» son algunos de los tantos comentarios que se escucharon al respecto. Uno de los más contundentes fue, indudablemente, Borja González: «Por mucha hambre que tenga, no puede coger un trozo de comida». Al sentirse tremendamente acorralada por el resto de compañeros de Playa Calma, Anita Williams no pudo evitar romper a llorar. Entre otras cuestiones, se mostró profundamente arrepentida de lo que había hecho: «Siempre hago las cosas sin pensar, sin ver las consecuencias…», comentó, y fue mucho más allá: «Me siento fatal». Ante lo ocurrido, Sandra Barneda conectó con los habitantes de Playa Calma para preguntarles si estaban contentos con Anita como líder.

Borja fue el primero en hablar: «Ayer hubo un problema con Anita y la repartición de coco… pero por lo demás bien». Makoke trató de bromear sobre lo sucedido: «Se le cayó un trozo de coco en el abrigo». Anita Williams, visiblemente disgustada por el robo, quiso volver a hablar: «Ya he pedido perdón de todas las formas».

Laura Cuevas quiso hacer hincapié en que no solamente se robó ese día, sino también el día anterior: «Ya la vimos hacerlo, pero no la dijimos nada», comenzó explicando. Lejos de que todo quede ahí, la concursante de Supervivientes 2025 fue más allá: «Esperamos a ver si decía algo… pero al día siguiente hizo lo mismo y no nos quedó más remedio que decírselo».

A pesar de que ella pidió perdón a sus compañeros una y otra vez, parece que no fue suficiente. Todos habían perdido su confianza en ella. «Me pareció muy grave lo que hizo Anita», aseguró Borja González, y añadió: «En nuestro equipo llevamos la repartición al milímetro. No es una cosa que se olvide de un día para otro. La confianza cuesta ganarla y ahora le tocará remar para que volvamos a confiar en ella». «Me he arrepentido muchísimo y me sigo arrepintiendo», comentó la ex pareja de Montoya.

Como no podía ser de otra manera, los habitantes de Playa Furia se quedaron verdaderamente descolocados al enterarse del robo de Anita Williams. Gala Caldirola fue de las primeras en hablar: «Se victimiza cuando comete un error siempre. Otra doble moral, igual que Samya. Cuando estábamos mal nosotros en la Palapa por robar fue la única que metió mierda». Y en directo añadió algo más: «Es tan fácil como pedir disculpas».

Unas palabras que provocaron que la catalana estallase contra Gala. Montoya no dudó un solo segundo en dar la cara por su compañera en Playa Furia ante la actitud de Anita: «Aprende de una vez a respetar. Hay que aprender. Es cuestión de confianza. Pide perdón». Sin duda, la ex pareja del de Utrera va a tener muy complicado recuperar la confianza de su equipo.