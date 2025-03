La pasada noche del 23 de marzo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de un nuevo programa de Supervivientes: Conexión Honduras. El popular show de supervivencia regresó al prime time de la cadena con el objetivo de mostrarle a la audiencia lo acontecido en Honduras durante las últimas horas. Numerosas novedades donde uno de los temas más importantes a tratar fue el de la permanencia de Terelu Campos en el reality. Pues, recordemos que, el pasado jueves 20 de marzo, la colaboradora televisiva volvió a activar el protocolo de abandono al manifestar su deseo de volver a España. Pero, ¿qué decisión ha tomado la hija de María Teresa Campos?

Hace tan solo unos días, Jorge Javier Vázquez le pidió encarecidamente a Terelu Campos que se pensara su decisión, al menos hasta el domingo. Tres días de reflexión donde la colaboradora televisiva ha pensado en los pros y en los contra de su permanencia en el concurso. Pero, por muchos ánimos que le diera su familia, lo tuvo claro. Terelu Campos ha decidido abandonar Supervivientes 2025 tras 18 días de aventura. Una decisión que ha tomado debido a su imposibilidad para continuar por sus dolores físicos. Y es que, por lo tanto, no ha logrado superar el límite de los 21 días que estuvo su hermana, Carmen Borrego. Pues, como es bien sabido por los espectadores, si lograba pasar este tiempo se convertiría en concursante oficial de la edición. Reto que no ha logrado conseguir.

«Quiero darle las gracias a todos, pero yo he cumplido mi tiempo. Estoy segura», comenzó diciendo Terelu Campos. Con el objetivo de presentar sus razones, la colaboradora se ha sincerado con todos en directo. «Con todo el respeto al equipo, 18 días han sido suficientes para mi cuerpo. No para mi mente, sino para mi cuerpo», dijo.

La colaboradora televisiva ha explicado, en numerosas ocasiones, que a nivel mental estaba logrando pasar su aventura por Honduras sin problemas. Pues, por mucho que extrañaba a su familia, conseguía mantener la nostalgia al margen. Pero, sus dolores físicos han estado con ella día sí y día también. De hecho, en muy pocas pruebas ha conseguido unirse a sus compañeros de edición.

Terelu Campos abandona el reality, pero inaugura el Puente de las Emociones

Por ello, y con su abandono claro, Sandra Barneda le propuso inaugurar el Puente de las Emociones de Supervivientes antes de irse. De esta manera, la colaboradora ha hablado de temas tan personales como su enfermedad, el amor, la pérdida de sus padres, el embarazo de su hija o de su yerno, Carlo Costanzia. Un momento que no dejó indiferente a nadie y que era visto en directo por Carmen Borrego y Alejandra Rubio.

«Cada mañana me levantaba a las ocho de la mañana, cuando mi hija se iba al colegio para que ella no notara que su madre estaba enferma. Luego por la tarde iba a quimioterapia», comentó sobre una de las etapas más difíciles de su vida. Asimismo, y respecto al suicidio de su padre, se sinceró.

«Tuvieron que pasar veinticinco años hasta que le perdoné. Le he perdonado, pero no puedo olvidar todo, lo siento. Quiso alejarse de nosotras. He entendido con el paso del tiempo que estaba enfermo. Yo nunca le haría eso», le comentó a Laura Madrueño, que se encontraba al final del Puente de las Emociones.