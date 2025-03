El pasado jueves 20 de marzo pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2025 presentada por Jorge Javier Vázquez. Entre otras tantas cuestiones, pudimos conocer el nombre de la primera expulsada de la edición que, tan solo unos cuantos minutos de abandonar la palapa, puso rumbo a Playa Misterio para encontrarse con Manuel González. Lejos de que todo quede ahí, a lo largo del programa, pudimos saber que Terelu Campos había activado el protocolo de abandono por segunda vez desde que comenzó su aventura en los Cayos Cochinos de Honduras. Como no podía ser de otra manera, Jorge Javier Vázquez intentó que la hija de María Teresa Campos desechara la idea de marcharse del concurso. Ella, por su parte, trató de mostrarse lo más sincera posible con la audiencia, dando a conocer el verdadero motivo por el que quería abandonar: «Me gustaría que alguien se pusiera en mi cuerpo para que me entendiera».

Y añadió: «Comprendo que se me ve así y parece que todo está bien pero, si pudiera trasladaros lo que siento en mi cuerpo, dentro de mí, estoy segura de que me entenderíais mucho», reconoció. Al ser conscientes de que Terelu Campos tenía cada vez más claro que iba a poner punto y final a su paso por Supervivientes 2025, la organización permitió que la colaboradora hablase en directo con su hija Alejandra Rubio. La joven, en plató, dejó claro que no quería que su madre se marchara de Honduras: «Espero que no se vaya, la verdad. Lo está haciendo muy bien y me está sorprendiendo mucho». Poco después, Alejandra se dirigió a su madre en directo: «Estamos muy orgullosos de ti. Tus amigos, nosotros… Has superado las expectativas con creces. Estás siendo una campeona. ¡El cuerpo aguanta!», comenzó diciendo la nieta de María Teresa Campos, consiguiendo emocionar a su madre.

Lejos de que todo quede ahí, Alejandra Rubio quiso ir mucho más allá: «Eres una campeona, no me esperaba verte así. Estamos viendo la Teresa que todos queremos ver. Los que te conocemos lo sabemos. Todavía no vuelvas, aquí está todo fenomenal», suplicó. Unas palabras que, como era de esperar, Terelu Campos agradeció enormemente, pero, aun así, hizo hincapié en que físicamente está al límite.

Para tratar de explicar cómo se sentía, la tertuliana hizo una desgarradora e impactante confesión: «Todo el mundo sabe qué es lo que me ha ocurrido en la vida. Llevo muchísimos años con una fortísima medicación… Tremenda», comenzó diciendo la hermana de Carmen Borrego, y fue más allá: «Eso hace que mi organismo esté muy débil en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto muscular y de huesos».

Respecto a su idea de abandonar por cómo le estaba afectando físicamente Supervivientes 2025, Terelu Campos continuó explicándose: «Tampoco puedo jugar con lo que me ha costado tanto conseguir… Avanzar conmigo misma, poder intentar realizar un trabajo todos los días dignamente… Aunque sufra y tenga dolores, sean míos y de nadie más». Eso sí, quiso hacer hincapié en que lo último que quería es que nadie sienta compasión ni pena por ella.

Pero no todo quedó ahí, ya que la colaboradora continuó con una confesión impactante: «Estoy ocultando un deterioro interior muy importante, pero aprendo a vivir con eso con una mínima parte de comodidad», aseguró, y añadió: «Me supero cada día de mi vida, de verdad, cada día de mi vida. Salgo a trabajar y a divertirme y, cuando llego, estoy molida… pero necesito vivir. He apostado por vivir. Yo pago un precio por vivir, por ser como los demás, aunque por dentro no lo soy».

Jorge Javier Vázquez se limitó a hacerle saber que estaba profundamente sorprendido por lo sincera que ha sido, algo que también agradeció: «Me estás dejando tocado. No sé si estás fingiendo para que los demás no te pregunten de más. Es una realidad que desconocía. Estoy convencido de que mucha gente no lo sabe».

Ahora bien, ¿qué decisión ha tomado Terelu Campos sobre su abandono? Esperar unos días más, hasta la gala del domingo. Es un hecho que las palabras de Alejandra Rubio han sido fundamentales para ella a la hora de darse un tiempo para meditar esta decisión. Eso sí, será en Conexión Honduras con Sandra Barneda cuando ella dé a conocer si abandona o no el concurso de forma definitiva.