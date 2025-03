‘Supervivientes 2025’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 20 de marzo?

Como vuelve a ser habitual en la noche de los jueves, Supervivientes 2025 regresó al prime time de Telecinco de la mano de una nueva gala. Un encuentro televisivo capitaneado por Jorge Javier Vázquez donde la audiencia tuvo la oportunidad de ser conocedora de todo lo acontecido en la isla durante las últimas horas, que no fue poco. La organización del programa trató en directo cuál sería el futuro de Terelu Campos durante los próximos días, si continuaría en Honduras como concursante o no, cuál sería la sanción aplicada a los supervivientes por incumplir las normas y, además, quién se convertiría en el primer expulsado de la noche.

Tal y como se pudo ver en la gala del pasado martes, 18 de marzo, el nominado salvado por la audiencia fue Almácor. Una situación que dejaba en el punto de mira a Damián Quintero, Laura Cuevas y Samya. Por ello, al inicio de la gala, la organización del concurso realizó una ceremonia de salvación con el objetivo de conocer el nombre del siguiente superviviente que se libraría de la expulsión. De esta manera, el nominado al que le cayese agua del cubo saldría victorioso y a los que les cayese barro continuarían nominados. Un juego donde el deportista se convirtió en el elegido por el público para continuar en Honduras.

Por lo tanto, el nombre del primer expulsado de la edición estaría entre Laura Cuevas y Samya. La gala avanzó y se trataron otros temas pendientes, pero llegó el momento de saber el veredicto del público. De esta manera, y sin ánimos de alargar demasiado el momento, Jorge Javier Vázquez comunicó que Samya, ex concursante de MasterChef, era la expulsada.

Laura Cuevas, al saber que continuaba en el reality de Telecinco, se ha mostrado muy agradecida con la audiencia. «Muchas gracias, no me lo esperaba. Además, hoy se lo estaba comentando a Joshua. No me voy a quejar tanto a partir de ahora», dijo. Tras ello, Samya, como expulsada, mostró su pesar por tener que abandonar su experiencia.

«Me habría gustado quedarme para dar más de mí, pero no pasa nada», confesó cabizbaja. Seguidamente, la expulsada se despidió de sus compañeros de edición y salió de la Palapa. Muchos compañeros intentaron animarla indicándole que, a lo mejor, la llevarían a otra playa para darle una segunda oportunidad. Una situación muy habitual en el formato y que se ha podido ver durante los últimos años.

Samya pasa a vivir a Playa Misterio con Manuel González

Sin embargo, las celebridades no tenían ni idea de si esto sucedería o no. Pero, cabe señalar que no iban nada mal desencaminados. ¿El motivo? Samya fue trasladada a Playa Misterio con el objetivo de disputarse su permanencia con Manuel González, el mayor secreto de la edición. «¿Pero esto qué es? ¿Me estáis vacilando? ¿Esto es coña?», preguntó incrédula Samya al ver que no la habían llevado al hotel.

Pero, su sorpresa fue mayor al conocer que tendría que vivir con el ex participante de La isla de las tentaciones y que no había fuego. «Yo pensé que iba a cenar en el hotel y mañana tomar el sol. ¿No hay fuego? ¿Pero esto qué es?», manifestó. Sin lugar a dudas, la convivencia entre ambos participantes promete ser de todo menos aburrida.