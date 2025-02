Isabel Gemio habla de Nilo Manrique como nunca: "He perdonado pero no olvido"

Isabel Gemio es una de las periodistas más reconocidas de nuestro país. Cuenta con una amplia experiencia de más de dos décadas delante de las cámaras, pero, a pesar de ello, siempre ha sido muy reservada con respecto a su vida personal. Sin embargo, las largas horas que ha trabajado en la parrilla televisiva han hecho que, en más de una ocasión, no haya podido mantener esa discreción. Y su matrimonio con el cubano Nilo Manrique es un gran ejemplo.

Isabel Gemio se enamoró de él en un viaje a La Habana en 1996 y se casaron al poco tiempo. Juntos formaron una familia y tuvieron dos hijos en común, pero en 2004, su historia de amor terminó tras protagonizar multitud de rumores que señalaban la existencia de infidelidades por parte de Nilo. Estas especulaciones, sumadas a los problemas económicos que comenzaron a experimentar en el restaurante fundado por Manrique y centrado en la gastronomía de su país natal, fueron más que suficientes para tomar caminos por separado.

Isabel Gemio y Nilo Manrique con uno de sus hijos en Madrid. (Foto: Gtres)

Han pasado dos décadas desde entonces y las veces que Isabel Gemio se ha pronunciado sobre su relación con el mencionado han sido prácticamente escasas. Sin embargo, sincerándose como nunca antes lo ha hecho, ha asegurado en una reciente entrevista concedida a la revista Diez Minutos que «ha perdonado pero no ha olvidado». «Viví aquella historia como una de las más bonitas de mi vida, y luego pasó lo que pasó, pero no quiero recordarlo», expresaba.

La periodista señalaba que en el cuidado de sus hijos no contaba con el apoyo de su ex pareja, reiterando que ella nunca les ha hablado mal de él: «Le han dado muchas oportunidades, pero han decidido por ellos mismos. Él nos pidió perdón en su momento. […] Yo entiendo la debilidad humana, pero la traición no la perdono. Yo soy leal con las personas que he tenido algo muy grande», decía.

Isabel Gemio y Nilo Manrique en el estreno de un musical en Madrid. (Foto: Gtres)

Añadía que sus hijos también habían sufrido mucho por la separación de sus padres y por todo lo que publicaron los medios al respecto. Fue una época que les pilló en plena adolescencia y que según Gemio fue «muy dura» porque tenían «en un pedestal a su padre», por lo que les costó mucho asentar todo lo que estaba pasando.

Hablando más en general sobre su faceta sentimental, Isabel Gemio se ha definido como una mujer que ha tenido mucha suerte en ese sentido. «He tenido varios amores importantes en mi vida. Me siento afortunada, porque he tenido amores y hombres muy diferentes. He tenido amores más intelectuales y otros más físicos. He amado muy intensamente», señalaba sin entrar en mayores detalles.