«Después de la tormenta llega la calma. Aunque nunca salimos igual después de cada tormenta, me siento afortunada y más fuerte. Gracias inmensas por vuestros cariñosos mensajes de estos últimos días». Estas han sido las palabras con las que Isabel Gemio (62) ha reaparecido en su perfil de Instagram, donde reúne a cerca de treinta mil seguidores, después de la hospitalización de casi un mes de su hijo mayor fruto de su relación con su ex, el cubano Nilo Manrique, Gustavo, que padece una enfermedad rara conocida como distrofia muscular de Duchenne que causa debilidad muscular y que todavía, desafortunadamente, no tiene tratamiento.

«No todos los días son azules y soleados. Esos que no mostramos. Por ello, valoramos tanto cuando se recupera la normalidad, y podemos descansar. Ojalá, también podáis hacerlo quienes estáis en circunstancias parecidas. Sé de personas que no pueden dejar de cuidar a su hijo, a su madre.. Por ello, es tan importante que las personas dependientes tengan un asistente personal. Es inhumano que toda responsabilidad caiga en el entorno familiar. No oigo a ningún político hablar de ello, ni aún estando en campaña electoral. Ni de que vayan a rebajar las listas de espera de quienes han solicitado ayudas de la ley de dependencia», ha añadido junto a varias instantáneas de ella misma en una playa.

La reflexión de la periodista se produce apenas unos días después de que reapareciera también en televisión. Concretamente en Y ahora Sonsoles, el programa de Antena 3 que presenta Sonsoles Ónega (45). Durante su intervención en el formato, Isabel Gemio reivindicó que su mayor apuesta está en la investigación médica por la ya citada enfermedad de su vástago. De ahí que desde su paso al lado de la pequeña pantalla haya estado centrada en dirigir la fundación que lleva su nombre y que está enfocada, precisamente, en la lucha contra la investigación de Enfermedades Neuromusculares, Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras. «Dejémonos de tonterías. Está comprobado que la ciencia salva vidas», dijo de forma tajante.

La indiscutible trayectoria profesional de Isabel Gemio

Hablar de Isabel Gemio es hacerlo de toda una leyenda del periodismo en nuestro país. A lo largo de su carrera, ha demostrado su talento y versatilidad en diferentes formatos y programas, convirtiéndose en una figura icónica de la pequeña pantalla.

Isabel Gemio en un evento / Gtres

Comenzó su carrera en televisión en la década de los 80, pero uno de sus hitos fue presentar Sorpresa, sorpresa en Antena 3, uno de los espacios más populares de la década de los 90. Pero, sin duda, uno de los proyectos más importantes de Isabel Gemio ha sido Telemaratón, un programa benéfico que se emitió durante 17 años consecutivos en TVE. Asimismo, Gemio ha sido una de las presentadoras más destacadas en el ámbito de la información y el debate, a los mandos de programas como Lo que necesitas es amor o Hay una carta para ti.

Isabel Gemio también ha destacado como locutora de radio en emisoras como Onda Cero. Además, es autora de varios libros y ha colaborado en diferentes proyectos solidarios y sociales, como su mencionada Fundación.