Fran Rivera estalla contra su sobrina y da la cara por Eva González

El libro de Lucía Rivera ha hecho reaccionar a Fran Rivera que ha estallado contra su sobrina y ha dado la cara por Eva González. Cayetano Rivera se casó con Blanca Romero, la modelo y madre de Lucía, ella era una niña a la que decidió adoptar, a pesar de no ser suya. Fue su padre, hasta que la pareja se separó, pero siempre han mantenido una buena relación, hasta que se ha publicado un libro que lo ha cambiado todo y ha hecho reaccionar al mismísimo Fran Rivera.

El motivo por el que Fran Rivera defiende a Eva González

Eva González ha sido la segunda esposa de Cayetano Rivera y es la madre de su único hijo biológico, Cayetano. Ambos han formado hasta hace poco una pareja de revista, guapos, famosos y felices. Lucía Rivera, la hija de Blanca Romero, ha hablado en su libro de cómo vivió cuando su padre adoptivo rehiciera la vida con una mujer con quién, al parecer, ella no se llevaba bien.

Según Lucía cuenta en su libro: “Sé que al principio y a su manera, mi padre luchó por mí. Y como era de esperar, rehizo su vida con una mujer, quien, al principio, para mi disgusto, solo disimuló su desagrado hacia mí”. Refiriéndose a Eva González, la mujer que durante estos años ha hecho feliz a Cayetano y con quien ha formado una nueva familia.

Cuando nació Cayetano, Lucía y su padre se acercaron un poco más, según cuenta ella misma: “he decidido que también descubran cosas que jamás hubieran esperado leer -tampoco yo misma- en un libro (…) Aunque he crecido encerrada en el qué dirán, he comprendido que todos, hasta la ya exmujer de mi padre, de la que incomprensiblemente me habría gustado recibir alguna migaja de cariño, lo han hecho lo mejor que han podido”.

Fran, el hermano de Cayetano se ha mostrado sorprendido ante estas afirmaciones de su sobrina, que realmente no entiende de dónde vienen. Según él: “siempre ha hecho todo lo que ha podido», refiriéndose al esfuerzo que tuvo que hacer Eva González al ejercer de madrastra de una niña que pasaba por la peor época, la adolescencia.

Al final, hablando se entiende la gente y quizás con un poco de atención de todas las partes, se pueda solucionar un tema que lleva demasiado tiempo afectando a la familia.