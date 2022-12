Las fotos exclusivas de Piqué y Clara Chía en las que ella no sale muy bien parada

La época de Navidad es tiempo de felicidad, de estar con la familia y de tradiciones. Entre ellas no pueden fallar las cenas de empresa y dos de los protagonistas principales de la prensa rosa en los últimos meses, Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía Martí, fueron pillados saliendo de la suya con unas fotografías en la que la joven modelo e influencer, a vista de los especialistas, no sale demasiado bien parada.

Piqué y Clara Chía tienen paparazzis siguiéndoles constantemente, ya que se han convertido en un auténtico reclamo para la sociedad debido a su relación y todo lo que ha derivado de ella. Pertenecientes a dos generaciones distintas y hasta que se conocieron, también a dos mundos distintos, la pareja se ha hecho fuerte pese a las adversidades y han logrado consolidarse, algo demostrado cada vez que son pillados con fotografías y vídeos en los que, pese a los malos entendidos, se les puede ver juntos y felices.

El último dato gráfico sobre ellos data de la cena de Navidad de la empresa en la que ambos trabajan, a cuya salida fueron captados por los fotógrafos con unas instantáneas en las que se les puede ver a ambos, no demasiado nítidos, pero lo suficiente para que la escena de que hablar.

El periodista Jordi Martín, uno de los grandes expertos en todo lo que rodea a la pareja Clara Chía-Piqué y su relación, dio más datos sobre lo sucedido. «En el centro de Barcelona, la noche del martes Piqué y Clara estaban de doble celebración: la cena de Navidad junto a todos sus trabajadores y el año de noviazgo de Clara y Gerard que se cumplió ayer, el 13 de diciembre», desvelaba el periodista, alertando además sobre el aniversario de la pareja.

«Él muy pendiente del móvil mientras ella esperaba que le abriera la puerta del coche. Dentro esperaban sus compañeros de trabajo. La fiesta duró seis horas. Salieron a las 3 de la madrugada y salieron todos eufóricos, cantando y brincando. Lo pasaron muy bien. Es la primera vez que vemos a Clara relajada y muy cómoda con el entorno de Piqué. Los amigos oscilan entre 22 y 23 años, hicieron bromas como adolescentes. Este entorno llamaba a Shakira La Patrona porque no quería participar en estas celebraciones. Después de obstaculizar la vía pública, Clara se despidió y se marchó con Piqué. Sonriente, feliz y muy a gusto», prosiguió el experto, que aseguraría más adelante que las fotografías tomadas «no dejan a Clara Chía en buen lugar».

La fiesta de @3gerardpique y Clara Chia que pude hacer en exclusiva para @ElGordoyLaFlaca 🍷🎉 pic.twitter.com/p2DbUtShMV — Jordi Martin (@jmpaparazzo) December 15, 2022

Martín opina, pero también critica duramente al ex futbolista por haber cambiado a Shakira por Clara Chía. «A Gerard Piqué le queda muy grande una mujer como Shakira. Se ve en las fotos que les hice de madrugada a escondidas. Ese tipo e sun inmaduro y la ha dejado escapar por una niña de 23 años que por las fotos que ole hice no sale muy bien parada», comentó.

Clara Chía y Piqué siguen felices

Lo que más extraña es la afirmación de que Clara Chía no debe estar contenta con las fotografías, porque si bien no son las mejores no se le ve demasiado perjudicada en ellas. «Ambos hacen vida desde hace meses en el imponente ático que el exfutbolista conserva en la calle Muntaner, en Barcelona. Inmueble ubicado en la zona alta de la Ciudad Condal, valorado en 4,5 millones de euros, y al que Piqué se mudó cuando su historia de amor con Shakira comenzó a naufragar. Los planes de la flamante pareja pasan por seguir haciendo vida un tiempo en esa casa. Clara Chía ya tiene gran parte de sus pertenencias en este fabuloso domicilio. Los enamorados piensan en construirse su propio hogar. Proyecto que, siempre según la versión que se traslada», completa el digital Jaleos sobre la vida actual de Piqué y Clara Chía, que siguen vigilados y, para algunos, en el ojo del huracán.