Piqué, pilado mirando el Instagram de Shakira en pleno vuelo

Piqué ha sido pillado en pleno vuelo viendo el Instagram de Shakira, su ya ex pareja parece que centra la atención del que fue futbolista en activo hasta hace unas semanas. Este puente niños y no tan niños han viajado por Europa. Shakira se ha llevado a sus hijos por Italia y Gerard Piqué a su novia, 10 años más joven que él por Alemania. Han disfrutado de su tiempo libre mientras, al menos Gerard no le perdía la pista a la que fue su mujer viajando en compañía de sus hijos.

⚡ Piqué y Clara Chia viajan a Praga, se sientan en asientos separados, Gerard mira fotos de Shakira https://t.co/ZV5Y8eZEbx pic.twitter.com/2aHDJBb5HR — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) December 12, 2022

Viajar es una afición que comparte Gerard Piqué con su actual pareja Clara Chía. El viaje a Praga en una compañía low cost de la nueva pareja casi acaba en drama. Según medios internacionales y aquellos que compartieron el vuelo con ellos acabaron cada uno sentados en una punta del avión.

Clara Chía se enfadó muchísimo al pillar a su novio viendo el Instagram de la que ya es su ex, Shakira. Después de 10 años y dos hijos en común, la colombiana decidió separarse ante la aparición de Chía en una relación que, al parecer, estaba más presente de lo que imaginábamos. Hay imágenes de Piqué y Chía juntos de hace más de un año.

Algunos dicen que el parecido entre Clara y Shakira es más que evidente. Las dos son rubias pero una tiene 20 años más que la otra. Un cambio generacional que Piqué ha querido hacer y lo ha hecho sin perder de vista a la estrella internacional de la música latina con la que ha tenido dos hijos.

El amor siempre queda, especialmente cuando estamos ante una relación mediática como esta. Un joven Gerard Piqué que seguramente era uno de los seguidores de Shakira jamás habría podido ni imaginar en convertirse en su pareja. Un mundial los unió y los convirtió en la pareja del momento.

Pero nada es para siempre, ni el amor entre ambos lo llegó a ser, con lo cual, se separaron cuando Piqué empezó una relación seria con una de sus trabajadoras. Clara Chía le esperaba en su empresa Kosmos para algo más que hablar de trabajo. Ambos parece que han iniciado un romance, pero, como no podría ser de otra manera, Piqué sigue estando muy atento a los movimientos de la madre de sus hijos en redes sociales.