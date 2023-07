Una famosa de la televisión revela por qué ha desaparecido: «La vida está siendo injusta»

La verdad solo tiene un camino y la protagonista de esta noticia tiene claro que no puede seguir escondiéndose. Ha estado un tiempo desaparecida y ahora ha roto el silencio para explicar por qué se alejó del foco mediático. Considera que la vida está siendo injusta con ella, pero ha tomado una determinación: seguirá adelante pase lo que pase, cree que se lo debe a todos los que están a su lado. Es cierto que cada vez puede confiar en menos gente. Le ha traicionado una de sus mejores amigas. ¿De quién estamos hablando? De una de las grandes rivales de Rocío Carrasco.

La identidad de la famosa desaparecida

Como no podía ser de otra forma, estamos haciendo referencia a Marta Riesco. Recientemente ha usado sus redes sociales para explicar que se ha visto obligada a desaparecer. Necesita el apoyo de sus seres queridos, el problema es que cada vez puede confiar en menos gente. Desde que perdió su puesto en Telecinco todo le ha ido mal y ya no sabe qué hacer para solucionar sus conflictos. ¿Lo último que ha pasado? Que una de sus mejores amigas está hablando con la prensa para intentar ganar repercusión y lanzar su carrera de actriz.

“Estoy un poco desaparecida de las redes y sé que muchos os preocupáis. Me están pasando una serie de cosas que son complicadas de digerir. Hay momentos en los que te encuentras mejor y en otros peor. La deslealtad de una amistad es una de las cosas más difíciles de llevar en la vida”, ha desvelado. Se ha sincerado con sus seguidores y asegura que siente que en ellos sí puede confiar.

Marta Riesco se sincera como nunca

Marta Riesco cree que el error que ha cometido es haber confiado demasiado pronto en sus nuevas amistades. No se dio cuenta, pero todo lo que giraba a su alrededor generaba mucho interés, por eso hay tantas posibilidades de que alguien le falle. “Siempre he sido una persona que ha confiado en la gente. Se me acercan muchas personas a través de las redes sociales y que al final te demuestran que la suya era una amistad totalmente interesada”, empieza diciendo.

“Estas personas que tienen este corazón suelen hacerte más daños cuando estás vulnerable. He pasado ese proceso y otros y estoy en un momento de cambios todo el rato en mi vida. Cuando levanto cabeza parece que me vuelve a pasar otra cosa. La vida está siendo injusta”, concluye. Cree que ciertas amigas se han aprovechado de su mal momento para sacar información y ahora hay demasiados secretos en juego.

Está yendo a terapia

La ex de Antonio David Flores ha desvelado cómo está superando su mal momento. Reconoce que está yendo a terapia porque siente que es la única forma de arreglar sus cuentas pendientes. “Estoy intentando sobrevivir, yendo a terapia y trabajando en redes mientras espero lo que tiene que venir, pero hay días como hoy en los que estás decepcionada con la vida y te preguntas por qué te pasan estas cosas”. Asume que ha llegado a pensar que el problema lo tiene ella.