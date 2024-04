La experiencia más traumática de Natalia Osona en un hotel: «Tengo miedo»

Natalia Osona es una de las creadoras de contenido más importantes de los últimos tiempos y ahora está de plena actualidad a raíz de la traumática experiencia que ha vivido en un hotel. La empresaria se ha sincerado con sus queridos seguidores, explicando un suceso que ha dejado a todo el mundo sin palabras. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta que Natalia preocupó a la audiencia al desvelar que estaba ingresada en el hospital. Exactamente dijo: «En urgencias desde primera hora de la mañana. Pero siempre al pie del camión».

Horas más tarde, tras despertarse, Natalia Osona ofreció más detalles sobre lo ocurrido, revelando que había experimentado una fuerte crisis asmática. «Acabo de despertarme. He tenido una crisis asmática muy fuerte (llevaba días mal, pero esta madrugada cuando me fui a dormir fue terrible, no podía respirar y ni los inhaladores, pastillas de cortisona… me hacían efecto), así que acabé en urgencias», explicó al respecto. Estas declaraciones ayudaron a calmar la tensión y Natalia terminó saliendo beneficiada.

La influencer se ha hecho muy conocida a raíz de los sorteos que genera en Instagram. A pesar de su fama desbordante, en un momento dado se vio obligada a frenar a causa de un problema de salud. En 2014 lo dejó todo y se animó a dar explicaciones, asegurando: «Me encontraba en el último curso de carrera y comencé a tener dolores en la espalda que fueron aumentando progresivamente hasta estar prácticamente incapacitada para salir de la cama y poco más».

El susto de Natalia Osona en un hotel

Natalia Osona tenía a sus seguidores en vilo y muy pendientes de su estado de salud. Su ingreso en urgencias, teniendo en cuenta el historial médico que ha experimentado tiempo atrás, generó todo tipo de rumores. Por eso, en cuanto tuvo ocasión rompió su silencio y mandó un mensaje a todos aquellos que habían estado a su lado en estos momentos tan difíciles. «Quiero agradecer desde aquí a todo el equipo del hospital que, nada más llegar, me atendieron sin hacerme esperar ni un solo minuto y han sido superprofesionales con todos los protocolos que hay que seguir en estos casos. He pasado miedo, pero me tranquilizó estar en muy buenas manos».

Justo después de estas palabras ha sucedido algo que no ha dejado indiferente a nadie. Según ha contado la creadora de contenido, alguien ha intentado entrar en la habitación del hotel donde se estaba hospedando. Diego Sanchís, el novio de la influencer, no dudó en llamar al personal del establecimiento para pedir ayuda y Natalia público esta conversación. «¿Han llegado a abrir la puerta con la llave? No sé qué está ocurriendo, pero ahora mismo está subiendo seguridad», se le escucha decir al recepcionista.

Natalia reconoce que se ha puesto «histérica» porque «se ha encendido la luz y han entrado dos personas». Una mujer que forma parte del personal del hotel se puso en contacto con la pareja para dar explicaciones y afortunadamente todo ha quedado en un susto. «Ha sido mantenimiento que han entrado sin querer. Lo siento mucho, se pensaban que estaba vacía la habitación y ha sido un fallo», ha comentado la empleada. Sin embargo, Natalia no se ha quedado conforme y ha pedido ayuda a sus seguidores.

Natalia Osona pide ayuda

La influencer está acostumbrada a pasar muchas noches fuera de su domicilio debido a su trabajo y considera que ha llegado el momento de aprender a cerrar bien la puerta para no tener problemas. «Yo necesito ver ahora mismo vídeos de cómo bloquear las puertas de hoteles. Yo ya no me quedo tranquila», ha explicado en sus redes sociales.

Natalia vive a caballo entre Madrid y París. Tiene dos perros y mantiene una relación sentimental estable con Diego Sanchís. Este último ha demostrado a través de sus redes sociales que está muy pendiente de ella y le ayuda en todo lo que puede, pues acepta su trabajo y entiende que es una profesión muy sacrificada. La joven ha hecho grandes esfuerzos para mantenerse en la cima del éxito y no entiende que nadie reconozca sus méritos. Por eso ha reconocido abiertamente que Dulceida le tendría que haber invitado a los Premios Ídolos.

La catalana creó una ceremonia para poner en valor a los creadores de contenido más importantes, por eso Natalia no entiende que en ninguna edición le hayan dado algún reconocimiento. Ni siquiera le han invitado a posar en la alfombra roja.