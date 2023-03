¿Quién es Natalia Osona y por qué no fue invitada a los Premios Ídolo?

Natalia Osona es una influencer que no fue invitada a los Premios Ídolo, una de las pocas expertas en este sector que no tuvo su merecida invitación. Con miles de seguidores que están pendientes cada día de las redes sociales de esta mujer, fue uno de los golpes inesperados del año pasado. Si bien fue la primera edición de los Premios Ídolo, quizás en esta segunda todo haya cambiado o se mantenga de la misma forma. Natalia fue sincera ante las preguntas de sus seguidores y expuso el tema.

Natalia Osona: este es el motivo por el que no fue invitada a los Premios Ídolo

Una de las creadoras de contenido de nuestro país más conocidas, es Natalia Osona. Una mujer que se ha ganado a pulso sus seguidores, algo que les extraño de lleno, al no poder hacerse con un premio a su talento, tuvo que dar explicaciones. Usó TikTok para poder determinar qué es lo que había pasado.

Tal y como explicó: “Para responder a la pregunta del millón: no he estado invitada al estreno, pero tampoco creo que tuviera el derecho a estarlo”. Pero al parecer, pudo deberse a una confusión que más adelante en el mismo vídeo intenta aclara, al preguntar por qué no había sido invitada al evento.

Natalia se sinceró con sus seguidores: “Otra cosa es los Premios Ídolo, que son para creadores de contenidos que yo pensé que tenía que estar y así me lo reconocieron los organizadores, que obviamente yo estaba invitada, pero no recibí la invitación”. Algo que quizás al ser la primera edición y no disponer de un orden o de unas previsiones no tuvieron en cuenta y que afectó de lleno a esta mujer.

Pero más adelante se aclaró el tema con otra Natalia a la que le escribió, en este caso Lorenzo: “Yo no fui invitada de primeras a la premiere, pero yo la escribí a ella personalmente y le dije que me hacía ilusión ir”. Lorenzo respondió a Osona: “Me dijo ‘¿tienes QR?, eso significa que no estás invitada al photocall, tienes entrada general”.

Con lo cual, Natalia invirtió unos esfuerzos, para no poder acceder al Photocall algo que definió como humillante para una mujer como ella que se dedica en cuerpo y alma a la creación de contenido en redes sociales, justo lo que premian los Premios Ídolo.