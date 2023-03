Los Premios Ídolo son los premios en los que se reconoce la labor y el trabajo de los creadores de contenido e ‘influencers’. Unos premios que se preparan ya para su segunda edición que se celebra esta misma semana, pero ¿se sabe quién elige a los premiados? Muchas son las categorías y para decidir quién es el galardonado se cuenta con un grupo de expertos, pero ¿quiénes son exactamente? ¿Quién es el jurado de los Premios Ídolo?.

¿Quién es el jurado de los Premios Ídolo?

El próximo 9 de marzo se celebran los Premios Ídolo 2023, cuya gala se llevará a cabo en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid, reuniendo por segundo año a todos los creadores de contenido e ‘influencers’, así como a otros invitados cuyo trabajo tenga algún tipo de relación o esté presente en las redes sociales.

No faltará tampoco el jurado formado por un total de 10 expertos de distintos ámbitos y profesiones, como la música, el marketing, la publicidad, las redes sociales y también incluso la alimentación. Un jurado que estos días ya está votando por elegir a los ganadores de cada categoría y en el que fuera dudas, no se encuentra Dulceida, creadora de los premios pero que tal y como ya hizo el año pasado, no quiere formar parte del jurado y deja esta labor a otros expertos.

El jurado de hecho fue revelado días atrás, aunque lleva semanas trabajando dado que tras revelarse los nominados y parece que ya tendría elegidos a los nuevos Premios Ídolo 2023. Sin embargo para saber el nombre de los ganadores tendremos que esperar hasta el jueves y cuando se celebre la gala que conducirá la actriz Ana Milán y que dará comienzo a las 20:00 horas con una retransmisión streaming en Twitch y también a través de los directos que se realicen desde la cuenta en Instragram de los premios.

Los miembros del jurado de los Premios Ídolo:

Virginia Lázaro de Mac Cosmetics

Sergio Mendez de Warner Music

Jordi Martínez de Men´s Health

Melania Pan de Pan Creative

Daniela Gutiérrez de Neo 2

Noelia Fernández de Ogilvy

Félix Valiente que es fotógrafo

Juán José Rengel de Podimo

Kike González de Roman Reputation Matters

María Crespo de Pernod Ricard

Categorías y nominados a los Premios Ídolo 2023

Todos ellos, como decimos han votado para todas y cada una de las categorías de los premios ídolo. En total son 17 y para cada una, se han anunciado a cuatro nominados.

Contenido Creativo : Jaime Altozano, Jordi Koalitic, Marta Sierra y Michenlo.

: Jaime Altozano, Jordi Koalitic, Marta Sierra y Michenlo. Streamer: Illojuan, TheGrefg, Gerard Romero, Cristini.

Illojuan, TheGrefg, Gerard Romero, Cristini. Viajes : Gontzon, Izhan, Enrique Alex y Miren Alos.

: Gontzon, Izhan, Enrique Alex y Miren Alos. Podcast : Quieres ser mi amigo, Dos rubias muy legales, Dulces y Saladas y La pija y la quinqui.

: Quieres ser mi amigo, Dos rubias muy legales, Dulces y Saladas y La pija y la quinqui. Healthy&Sports : Crys Díaz, Ffitcoco, Magalidalix y Marcos Vázquez.

: Crys Díaz, Ffitcoco, Magalidalix y Marcos Vázquez. Gastronomía: Cocina con Cuqui, Fit Happy Sisters, María Lo y Peldanyos.

Cocina con Cuqui, Fit Happy Sisters, María Lo y Peldanyos. Emprendimiento digital: Jessica Goicoechea, TwoJeys, Susana Bicho y Gala González.

Jessica Goicoechea, TwoJeys, Susana Bicho y Gala González. Lifestyle : Violeta, María García de Jaime, Manu Ríos y Marta Díaz.

: Violeta, María García de Jaime, Manu Ríos y Marta Díaz. Stay True : Telmo Trenado, Gersanc, Melo Moreno y Luc Loren.

: Telmo Trenado, Gersanc, Melo Moreno y Luc Loren. Tiktoker : Berta Caparrós, Marina Riverss, Lola Lolita y Boggi

: Berta Caparrós, Marina Riverss, Lola Lolita y Boggi Conciencia social: Feminista Ilustrada, Croquetamente, Jon Kareaga y Henar Álvarez.

Feminista Ilustrada, Croquetamente, Jon Kareaga y Henar Álvarez. Beauty : Nuria Adraos, Nobody is Ugly, Gsusserranomua, Goty.

: Nuria Adraos, Nobody is Ugly, Gsusserranomua, Goty. Proyecto Audiovisual: Soy Georgina, El Rubius, La Ruta, Rainbow.

Soy Georgina, El Rubius, La Ruta, Rainbow. Música : Quevedo, Bad Gyal, Rosalía, Dani Fernández.

: Quevedo, Bad Gyal, Rosalía, Dani Fernández. Moda: Madame de Rosa, Marta Lozano, Alexandra Pereira, Anna Ponsa.

Madame de Rosa, Marta Lozano, Alexandra Pereira, Anna Ponsa. Humor : Alexsinos, Xuso Jones, Eva Soriano, Lalachus.

: Alexsinos, Xuso Jones, Eva Soriano, Lalachus. Creador digital del año: Ibai Llanos, Henar Álvarez, Laura Escanes, Nil Ojeda.

A estas categorías cabe sumarle otras tres que son Ídolo Revelación, Ídolo del Año e Ídolo Internacional, pero el ganador/a de cada uno de estos premios es sólo uno y se dará a conocer el próximo Jueves.