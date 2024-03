Natalia Osona se ha convertido, con el paso del tiempo, en una de las influencers más reconocidas de nuestro país. Tanto es así que ha conseguido acumular más de 1 millón de seguidores en Instagram. Recientemente, ha dejado sin palabras a todos y cada uno de sus fans tras publicar una preocupante imagen desde el hospital.

En ella, podíamos ver a la influencer con una máscara de oxígeno y con varios cables a su alrededor. Algo que no dejó indiferente a nadie, ni mucho menos. Lejos de que todo quede ahí, la joven quiso añadir un texto muy concreto: «En urgencias desde primera hora de la mañana. Pero siempre al pie del cañón».

Tan solo unas horas más tarde, y al ser consciente de la preocupación generada, la propia Natalia Osona reapareció en sus redes sociales. Y lo hizo para explicar la verdadera razón por la que tuvo que ser ingresada en el hospital: «Gracias a todos por vuestros mensajes, acabo de despertarme. He tenido una crisis asmática muy fuerte. Llevaba días mal, pero esta madrugada, cuando me fui a dormir, fue terrible».

Además, añadió: «No podía respirar y ni los inhaladores, pastillas de cortisona me hacían efecto. Así que acabé en urgencias». Lejos de que todo quede ahí, Natalia Osona continuó explicando cómo vivió este complicado instante: «Es bastante desagradable porque, aparte de ahogarte, todo el tratamiento de cortisona intravenosa, nebulizadores que te ponen, hacen que el corazón vaya muy rápido y tienen que monitorizarte para controlarlo».

Aprovechando la oportunidad, la joven ha querido dar gracias a todo el personal sanitario que estuvo a su lado: «Quiero agradecer desde aquí a todo el equipo del hospital que, nada más llegar, me atendieron sin hacerme esperar ni un solo minuto y han sido súper profesionales con todos los protocolos que hay que seguir en estos casos. He pasado miedo, pero me tranquilizó estar en muy buenas manos».

Diego Sanchis, el gran apoyo de Natalia Osona

Si hay algo que caracteriza a la pareja es el profundo amor que sienten el uno por el otro. Llevan juntos más de una década, por lo que juntos han vivido numerosos instantes de ensueño, pero también otros tantos bastante complejos como es el caso. Estamos ante un claro ejemplo de cómo, en este difícil momento, Sanchis se ha convertido en el apoyo más que incondicional de Osona para hacer mucho más ameno su paso por el hospital.

Algo de lo que ha dejado constancia la propia influencer en un vídeo que ha compartido en sus redes sociales. En él, podemos verla tumbada en la cama del hospital junto a numerosos cables a su alrededor. Junto a ella estaba su novio, tratando de sacarle una sonrisa. Natalia, junto al vídeo, ha querido escribir un precioso mensaje: «Te amo @diegosanchis no me faltes nunca». ¡Qué bonito!