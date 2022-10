Estos son los famosos que fueron adoptados y desconocías

Los famosos no siempre han tenido una vida fácil, algunos de ellos llegaron a este mundo en una familia que pudo quedarse con ellos, por lo que fueron adoptados. Un padre y una madre que no pudieron o quisieron hacerse cargo de un hijo que fue entregado en adopción. Un hecho que marcó a muchos de los famosos que han hecho historia. Grandes empresarios, actores y actrices, el destino da una nueva oportunidad a aquellos que consiguieron llegar hasta lo más alto, pese a tener todas las cartas en contra desde un inicio.

Los famosos que fueron adoptados y desconocías

Steve Jobs era adoptado. A nivel físico conservaba alguno de los rasgos propios de su padre biológico, Abdulfattah Jandali, un inmigrante sirio. Joanne Schieble era la madre que no pudo conseguir que su familia aceptará al que era su amor. Cuando se quedó embarazada, la pareja entregó al bebé a Paul y Clara Jobs. Siempre consideró a estos sus padres y nunca aceptó a sus padres biológicos.

John Lennon era hijo de un militar que no se responsabilizó de su cuidado, su madre se casó con otro hombre y él fue criado por su tía. Forma parte de un tipo de familia que no estaba preparada para recibirle. Lennon siempre tuvo una sensibilidad especial que lo convirtió en uno de los músicos que cambiaría para siempre la forma de concebir la música.

Bill Clinton perdió a su padre antes de nacer. Su madre entregó su cuidado a los abuelos, Bill finalmente adoptó el nombre de la nueva pareja de su madre. El hecho de no tener padre no impidió que no fuera un triunfador. El que fue hombre más poderoso del mundo fue adoptado con 15 años.

Jeff Bezos fue adoptado por el nuevo marido de su madre. Sus padres biológicos se separaron nada más nacer. Miguel Ángel Bezos fue el hombre que acabaría ejerciendo como su padre, sin serlo. Siempre ha dicho que para él su padre fue el que le crio, Bezos recibió el apellido del nombre de su padrastro.

Jack Nicholson no supo que era adoptado hasta los 37 años. Hijo de padres adolescentes que dejaron el cuidado del pequeño en manos de otros. En realidad, sus abuelos no eran sus padres, se enteró de la verdad cuando su madre falleció con lo que nunca pudo compartir unas palabras con ella para poder cerrar una herida que, aunque el tiempo cura es difícil de aceptar.