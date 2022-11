Esto es lo último que se sabe sobre Amaia Montero

Una foto de Amaia Montero hizo saltar todas las alarmas, en ella aparecía notablemente desmejorada con un gesto serio y casi irreconocible. Gonzalo Miró, el que fue novio de la cantante de 2009 a 2011 ha hablado claro sobre la situación de Montero. Su familia está a su lado en un momento de lo más delicado. A sus 46 años Amaia Montero se enfrenta a un reto personal, cuidar su salud, la cantante acaba de recibir el alta de una clínica de Navarra. Se desconoce el motivo de su ingreso.

Amaia Montero esto es lo último que se sabe

La cantante Amaia Montero acaba de salir de una clínica de Navarra en la que fue ingresada. Se desconocen las causas de su ingreso, aunque ha estado arropada en todo momento por los suyos. Después de su preocupante imagen en redes sociales, desapareció por completo. Amaia, ya había dado sintomas de su enfermedad.

Según su ex novio, Gonzalo Miro, Amaia es: “muy sensible, y no lo ha pasado nada bien en algunos momentos. No sólo por las críticas de las redes y el físico y demás, sino por la muerte de su padre” Por lo tanto, no es de extrañar que haya decidido parar sus publicaciones en redes sociales en un momento en el que no está al 100%.

Amaia estaba muy unida a su padre que falleció después de una larga enfermedad. Tanto la cantante como toda la familia se quedó destrozada. A partir de este momento, Amaia perdió el rumbo, el faro de su vida había sido su padre y desde su marcha ha estado más deprimida que de costumbre.

Ella misma ha reconocido que ese día perdió al único hombre de su vida. Aunque ha tenido varias relaciones importantes, una de ellas, la que la llevó a Gonzalo Miró, a día de hoy sigue soltera. No se le conoce pareja actual, aunque eso no significa que no lo puede llevar con cierto secreto o discreción.

De momento, lo que se sabe de Amaia Montero son buenas noticias. Ha recibido el alta del centro en el que estaba ingresada, con lo que se indica que está mejor. La familia aún no se ha pronunciado, como tampoco se sabe cuál es el problema de salud que le ha afectado estos días. Solo podemos esperar a que sea ella misma que se comunique con sus seguidores y explique en primera persona cómo se encuentra.