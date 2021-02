Romances famosos, polémicas y éxitos: los 40 años de Gonzalo Miró

Llegó al papel couché por ser hijo de una de las directoras de cine más prestigiosas de nuestro país, Pilar Miró, quien desgraciadamente murió cuando él tenía 16 años, pero Gonzalo Miró ha sabido aprender de cada una de las experiencias que se han puesto en su camino y hoy es un hombre seguro de si mismo, con una gran personalidad, amante de la buena mesa y feliz en el amor.

Cuando su progenitora falleció, Gonzalo contó con el apoyo de buenos amigos de la cineasta, incluido su tutor legal, el expresidente Felipe González, quien lejos de imponerle normas de conducta le dejó desarrollar su independencia y su propio carácter, algo a lo que le está muy agradecido. Concha García Campoy tampoco le dejó solo, siendo la culpable de que hoy se haya convertido en uno de los tertulianos deportivos más conocidos de la televisión. La periodista, cuando Gonzalo llegó de Nueva York donde se había instalado para estudiar en una escuela de cine, quiso contar con él para que trabajara en el programa ‘Las mañanas de Cuatro’, del que era presentadora. El chico se asustó en un principio porque ese tipo de trabajo ni siquiera había pasado por su mente, pero después aceptó y este mundo, el de las noticias y la actualidad es hoy su medio de vida.

Sus horas profesionales se bifurcan en la radio, la pequeña pantalla y la escritura. Ha estado en varias cadenas pero hoy centra sus colaboraciones en ‘Liarla Pardo’ de La Sexta, presentado por Cristina Pardo, y en el espacio radiofónico ‘Tiempo de Juego’, de la Cope. También se animó a ser uno de los concursantes de la pasada edición de ‘MasterChef Celebrity’, “sin tener ni idea de cocina”, tal y como aseguró, y aunque no ganó, si le cogió el gusto a la buena mesa y hoy no cambia una exquisita comida o cena por ninguna noche de copas u otras tropelías nocturnas, que también las ha habido en su pasado.

En el currículum amoroso de este hombre, que es optimista por naturaleza, figuran los nombres de varias famosas, como la actriz Natalia Verbeke, la aristócrata Eugenia Martínez de Irujo y las cantantes Amaia Montero y Malú, siendo para esta última el antecesor a su noviazgo con el político Albert Rivera, padre de su hija.

Ahora, el simpático tertuliano no puede estar más orgulloso de Noelia Velasco, una joven modelo y azafata que es su pareja en el presente, a ella le dedicó una cariñosa frase cuando consiguió la inmunidad en el concurso de cocina de TVE: “Estoy deseando compartirlo con mi chica, porque ella es la que más ha sufrido la inexperiencia que yo tengo en los fogones. Yo creo que se va a alegrar, incluso más que yo».

Seguro que juntos celebrarán este 13 de febrero el 40 cumpleaños de Gonzalo por todo lo alto, pero sin reuniones multitudinarias, el coronavirus no lo permite. Aunque las expectativas de boda no están en los planes del hijo de Pilar Miró, tampoco tener hijos, dice sentirse bien como está y no desea, por el momento, ninguna nueva responsabilidad. Aunque eso sí, en algún partido de fútbol o en otros eventos deportivos se les ha visto juntos caminando de la mano, compartiendo confidencias o miradas y gestos cariñosos, parece que para ambos es suficiente, no quieren más para alcanzar la felicidad. Así que ese número redondo que figurará en su tarta no es la puerta para cambiar de estado o para convertirse en padre, simplemente para seguir disfrutando de lo que le merece la pena.