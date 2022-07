A esto se dedicaba David Bisbal antes de entrar a Operación Triunfo

David Bisbal acaba de lanzar su nuevo single ‘Tú me delatas’ y sigue robando corazones después de más de 20 años en el sector de la música. Sin duda, todo un referente en España que, antes de entrar en la primera edición de Operación Triunfo, tenía una profesional muy distinta a la de ahora. Te contamos a qué se dedicaba David Bisbal antes de entrar a Operación Triunfo.

La profesión de David Bisbal antes de Operación Triunfo

El cantante ha aprovechado su entrevista con la COPE para dar a conocer a sus seguidores más detalles sobre su faceta más personal. El mismo comentaba que «No era muy buen alumno, pero era un compañero excepcional», él reconoce que tal vez fue por falta de madurez en ese momento, pero sus padres decidieron dar un paso al frente y lo apuntaron a un curso de guarda forestal.

Sus estudios de guarda forestal fueron mejor, no obstante, coincidió con el momento en el que la música empezaba a tener un lugar privilegiado en su vida. «Una señora me escuchó cantar en esas formaciones y me propuso hacer una prueba para incursionar en la música y poder entrar en la orquesta Expresiones, de Almería» explicaba David Bisbal en la entrevista, dando a entender que sus inicios en la música fueron de lo más casuales, no obstante, pareció gustarle la experiencia y pasó a ser su mayor prioridad con los años.

Estuvo en esa orquesta durante cuatro años, de 1998 al 2001, pero desgraciadamente, tuvieron que dejar de tocar. Él reconocía que había sido su mejor formación y que justo al terminar la temporada, con unos 100 conciertos a sus espaldas, entraba en Operación Triunfo «de milagro». El camino para ingresar en las puertas de este formato no fue sencillo, pero gracias a su empeño y al de su familia, lo pudo lograr.

Su audición para entrar al programa que lo llevaría a la fama

«Al decir que era de Almería, me dijeron que no podía ir porque el último casting se hacía en Barcelona y era repesca allí por ser una ciudad importante. Me saqué un vuelo y fue la primera vez en mi vida que me subía a un avión» comentaba Bisbal sobre su proceso para entrar en el programa que le cambiaría la vida.

Este fue un gran paso y una apuesta total por la música, además de un sacrificio económico importante. No obstante, sus padres no dudaron en apoyarlo durante el camino y le echaron una mano para que lo pudiera conseguir. Parece que su sueño y el de sus padres se cumplió, pues pudo audicionar para el concurso y acabó entrando en la academia, siendo uno de los favoritos de la edición.

Después de ese momento, su carrera no ha hecho más que evolucionar, ha seguido sacando música para sus seguidores. Todas sus canciones mantienen la esencia que tanto gustó en la pequeña pantalla cuando David Bisbal saltó a la fama, tal vez por ese mismo motivo, aún es un cantante muy querido por sus fans. Es, a día de hoy, uno de los músicos más consolidados del país, con una carrera llena de logros en la música y más de 20 años de experiencia en el sector.