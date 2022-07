David Bisbal desvela lo que hay detrás de ‘Tú me delatas’, su nuevo single

David Bisbal se encuentra en una nube de felicidad tras el reciente estreno de su nuevo sencillo musical, Tú me delatas. La canción ha llegado por sorpresa dispuesta a inundar nuestras vidas de luz y color, siendo recibida con los brazos abiertos por todos sus seguidores. Un tema de lo más especial por el que el intérprete de Mi princesa ha querido compartir unas palabras.

“Muchísimas gracias a todos por vuestras felicitaciones, me alegro mucho que os haya gustado”, ha comenzado diciendo el almeriense. Asimismo, David ha querido explicar que ha sido el resultado de algo que llevaba ya tiempo rondándole la cabeza y que no se había atrevido a publicar hasta ahora.

“Hacía tiempo que quería tener un tema con este sonido, un pop funk latino. Son de esos temas que te gusta mucho escucharlo, pero que también te mueres de ganas por tocarlo en vivo”, ha explicado. “He disfrutado muchísimo con la composición con todos mis compañeros y sobre todo viendo como crecía el tema en la producción. He gozado mucho en la grabación de los instrumentos, algo que hoy en día parece un lujo cuando realidad debería ser así siempre», agregó.

Pero, eso no ha sido todo. El andaluz ha sorprendido a sus fans al revelar que Tú me delatas es uno de los temas más personales y significativos de su carrera. “Y por último destacar que es una historia que he vivido, forma parte de mi corazón y me da muchísima alegría haberle dado vida en forma de canción. Os quiero”, concluyó.

De hecho, a lo largo de la canción se puede apreciar como David Bisbal ha querido dejar algunos guiños. Uno de ellos ha sido a otro de sus grandes hits, Ave María, además de a su tierra natal, Andalucía, que siempre la lleva por bandera vaya donde vaya.