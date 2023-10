Este famoso de Gran Hermano llevaba 30 años ocultando una enfermedad

Muchas veces resulta incompatible entrar en la famosa casa de Guadalix de la Sierra y seguir teniendo secretos, pero un concursante de la nueva edición de ‘Gran Hermano VIP’ todavía tenía algo muy bien guardado. Ha estado escondiendo la enfermedad contra la que lleva luchando 30 años. Muy poca gente sabía nada, sólo su círculo más cercano, así que ha dado un paso adelante para intentar que el público le entienda mejor y comprenda su comportamiento. Estamos hablando de Michael Terlizzi. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta cómo ha sido su trayectoria televisiva.

Michael Terlizzi se hizo conocido en Italia gracias a ‘Grande Fratello 16’. Un aspecto muy curioso es que en este concurso conoció a Gianmarco Onestini, quién alcanzó la popularidad en España gracias a su noviazgo con Adara Molinero. En su momento se especuló mucho entre la amistad que Gianmarco y Michael forjaron dentro de la televisión italiana, pero finalmente todo se quedó en rumores. En ‘GH VIP 8’ se ha producido una situación parecida con Albert Infante Sánchez, quien reconoce haberle cogido demasiado cariño al modelo.

La enfermedad de Michael Terlizzi

Realmente el secreto de Michael Terlizzi vio la luz en Italia cuando participó en ‘Grande Fratello 16’, pero en España nadie sabía nada al respecto y por eso esta información está causando tanta sensación. Jessica Mazzoli, una de las compañeras del influencer, le preguntó el motivo por el que hacía movimientos extraños con la mano. Se dio cuenta de que algunos de sus gestos no eran naturales y se interesó por el asunto. Fue entonces cuando Michael se sinceró y desveló que padece una malformación desde que nació. Puede hacer una vida prácticamente normal, pero hay situaciones que le resultan realmente incómodas.

El concursante de ‘GH VIP 8’ había tenido este aspecto oculto, pero cada vez conoce mejor cómo funcionan los medios y ha decidido compartirlo antes de que vea la luz. Está adquiriendo mucha popularidad dentro de Telecinco y cada vez son más los que quieren conocer todos sus secretos. En los procesos de investigación que se están llevando a cabo ha salido el nombre de Gianmarco Onestini y todo el mundo quiere saber qué pasó entre ellos para saber cuál es el futuro de Albert Infante.

Los concursantes de ‘Gran Hermano’ están revolucionados

En una conversación con Carmen Alcayde, Albert Infante ha reconocido que sus sentimientos hacia Michael cada vez son más intensos. Ahora solamente hace falta saber qué piensa el modelo y si esta situación es correspondida. Lo llamativo es que no es la primera vez que se ve en una posición de estas características. En su momento muchos especularon con el tipo de amistad que creó con Gianmarco Onestini en ‘Grande Fratello 16’.

Michael Terlizzi tiene una malformación

La malformación contra la que Michael Terlizzi lleva luchando 30 años concretamente le afecta al antebrazo y esa es la razón por la que no pueda hacer algunos movimientos. En su momento reconoció que no le gustaba hablar demasiado de este aspecto porque le hacía sentir vulnerable. No es un tema que le guste tocar en público, pero poco a poco va ganando confianza y quiere abrir su corazón a los espectadores. Hay un premio muy suculento en juego y debe poner encima de la mesa todas sus cartas antes de que sea demasiado tarde.