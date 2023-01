Estas son las fotografías que Julia Puig ha ocultado para que no se hagan públicas

Parece que la historia de amor entre Piqué y Clara Chía no pasa por su mejor momento y no sólo debido al tema que Shakira lanzó con Bizarrap, en el que la cantante arremete contra ambos, sino también por los supuestos rumores de infidelidad del jugador hacia su nueva novia con otra novia de nombre Julia Puig y de la que salen ahora a la luz las fotografías que ha ocultado para que no se hagan públicas.

Las fotos de Julia Puig que se han ocultado

Un nuevo nombre ha salido a la luz recientemente y podría dar pie a que de cara a su próxima canción, Shakira busque nuevos «juegos de palabras» al estilo del «Clara-mente» que pronuncia en su «hit» junto a Bizarrap. La que podría ser otra ilusión de su «ex» Gerard Piqué no está dispuesta a que se sepa nada de ella o de la supuesta relación con el ex futbolista, mientras este sigue siendo pareja de Clara Chía.

Ella es Julia Puig y fue el periodista Jordi Martín el que reveló su identidad, provocando que varios medios la buscaran por redes sociales hasta dar con ella.

También desde el programa de Telecinco ‘Socialité’ se habló de esta joven que como Chía, es de Barcelona y cuyas fotos aunque son privadas, salen ahora a la luz a pesar de que ella no desea que nadie las vea, posiblemente, para que no se sepa cómo es exactamente y no pueda ser perseguida como le sucede ahora a Chía.

En la imagen podemos ver que Julia es una joven muy guapa, e incluso tiene bastante similitud con la actual novia de Piqué. Aparece en bikini y por lo visto muchas de sus imágenes son similares si tenemos en cuenta que su perfil de Instagram, ahora privado, cuenta con una foto de ella en una camiseta de tirantes de color rojo y según reveló el mencionado paparazzi, Jordi Martín desde sus stories, en muchas de las fotos aparece ataviada con otros modelos de bikinis y también posando cual influencer.

Desde que saltara la noticia de su supuesto romance con Piqué, que habría tenido lugar no recientemente como se dijo, sino hace casi un año, e incluso desde Socialité apuntaron que viene de mucho más atrás, la joven que por lo visto tiene 23 años y tiene un Máster en derecho penal, ha decidido ocultarse y como Clara Chía no tiene apenas presencia en redes, dejando sólo su perfil de Instagram abierto aunque únicamente para sus seguidores.