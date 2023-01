Gerard Piqué se ha distinguido siempre como una persona a la que los asuntos importantes le son más ajenos que a la mayoría. Esto se ha visto reflejado en el deporte, sin querer decir, ni poner en duda, su profesionalismo en su etapa en activo, ya terminada, y también en su vida personal. El claro ejemplo lo tenemos en todo el escándalo surgido a raíz de su ruptura sentimental con la cantante colombiana Shakira Mebarak. Una vez sellado el acuerdo de divorcio y, por ende, el de la custodia de sus hijos Milan y Sasha, Piqué ha decidido tomarse más o menos a broma todo en lo que ha derivado un culebrón de talla mundial.

El último capítulo también tiene a Piqué, cómo no, como protagonista y este también se muestra tranquilo pese a todo el ruido que ha surgido en torno a su figura. El asunto no es de índole menor, y es que los rumores vuelven a señalar al empresario y ex fútbolista debido a una supuesta infidelidad, en este caso a su actual pareja, la joven modelo e influencer de 23 años, Clara Chía Martí. Y pese a que no es una información que haya sido ni mucho menos contrastada ni confirmada por alguna de las partes implicadas, se dice que Piqué podría haberle sido infiel a Clara Chía Martí con una joven abogada llamada Julia Puig.

Las reacciones no se han hecho esperar y desde el entorno de la pareja, formada por Gerard Piqué y Clara Chía Martí han deslizado que no se trata de algo real, sino de una invención que conviene en estos momentos para poner tierra de por medio entre los dos enamorados. «No sé de donde ha salido la noticia, pero no y no. No han roto, siguen juntos. Todo está como antes. Nada de crisis, ni temas raros», comentaron fuentes cercanas a la pareja al portal especializado en información del corazón, Vanitatis.

Piqué se fuma un puro ante los rumores

Lo cierto, más allá de confirmar o desmentir la posible infidelidad de Gerard Piqué con Julia Puig, que afectaría obvia y directamente a su relación con Clara Chía Martí, la realidad es que Piqué, y no nos puede sorprender su actitud, ha demostrado que no le importa demasiado todo lo que se diga en torno a su figura, ni tampoco, que se hable de que haya podido ponerle los cuernos a su novia.

Piqué fue cazado en un bar junto a unos amigos y colegas, compañeros de trabajo, fumándose un puro en medio de un acto aparentemente de trabajo y relacionado con los negocios que le están manteniendo en la fama, y en el primer plano, una vez confirmada su retirada de los terrenos de juego como futbolista profesional. Aparentemente tranquilo, y sin percatarse de la presencia de los fotógrafos, pudimos ver a un Gerard Piqué calmado y centrado en sus asuntos, que no son los mismos que los que asaltan a la prensa y a la opinión pública en relación con una posible infidelidad que pueda romper la pareja de moda en España.