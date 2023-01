Al descubierto: las partes «más fuertes» que tuvieron que quitar de la canción de Shakira

Una semana después de su publicación, la canción en colaboración entre Shakira y Bizarrap sigue colocada en el número uno de las principales plataformas musicales y de reproducción de vídeo. Lo pegadizo de la música, unido a todo el morbo que ha levantado la letra por los ataques de la artista de Barranquilla a Gerard Piqué y a su novia Clara Chía Martí han hecho que se coloque como líder. Sin embargo y centrándonos en la composición de las estrofas y el estribillo, hay que decir que todo, y con eso también se incluyen los dardos de Shakira, podría haber sido más fuerte si cabe.

El que se ha encargado de confirmarlo y desvelarlo es el compositor de la sesión musical de la BZRP Music Sessions #53, que en una entrevista explica desde el surgimiento de la colaboración, el hit musical y lo más importante, las partes descartadas dentro de una letra que ya de por sí ha levantado ampollas entre los fanáticos de Piqué y Clara Chía y añadido adeptos a la revuelta de Shakira.

Keityn, que es así como se hace llamar el artista que compuso la sesión, habló para Molusco TV, deja claro que la que dio forma a la letra de la canción fue, como no podía ser de otra manera después de conocerla, Shakira, y que sólo algunas frases fueron sugeridas por él, entre otras la que «las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan», en agradecimiento a la intérprete colombiana por su trabajo.

Además, Keityn, en su comparecencia, explica que Shakira sólo es capaz de cantar lo que siente, algo que explica su reacción musical tras la ruptura con Piqué y la supuesta infidelidad de este con su actual novia, la joven catalana Clara Chía Martí. «Cada quien hace su duelo, supera sus despechos como quiera, ella es artista, usted no la ponga hacer limonada, si quiere liberarse de esa manera, que lo haga, yo estoy totalmente de acuerdo con ella, está sacando música, no está haciendo nada que no sepa hacer», comentó el artista entrevistado.

«Yo le puedo mandar temas a Shakira y me dice ‘me gusta, está cool, pero no lo he vivido y no es algo que yo quiera mostrar porque yo quiero mostrar lo que siento’. Shakira no es como otras artistas que lo mismo no están despechadas, pero te sacan una canción de despecho y te la hace sentir. Shakira tiene que vivirlo. Shakira cuando está enamorada te hace una canción de amor, cuando está despechada, te hace una canción de despecho porque quiere demostrar lo que siente», añadía Keityn en una charla en la que quedan claras muchas cosas de los entresijos de la canción.

El más curioso, sin duda, es el reconocimiento por parte del compositor de que hubo que quitar algunas de las partes más interesantes en el proyecto original, ya que resultaban demasiado agresivas como para que vieran la luz. Sin embargo y pese a la expectación, Keityn no desveló cuáles habían sido esas frases que no eran dignas de formar parte de una melodía para todos los públicos, aunque sí dejó caer que Shakira quería una canción que hablara del despecho. «Quería eso, desde que sacó Monotonía», reconoció.