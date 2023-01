El vídeo de la pelea entre Shakira y la madre de Piqué que lo aclara todo

«Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda». Esta frase, una de las más reconocidas de la última canción de Shakira, en colaboración con el productor argentino, Bizarrap, tiene una dedicatoria clara hacia Gerard Piqué, pero también hacia su madre, Montserrat Bernabéu. La artista colombiana habría tenido en el pasado una gran relación con la madre de su ex pareja pero actualmente esta está totalmente rota y no es algo nuevo, como demuestran unas imágenes del pasado que ahora se han hecho virales.

En el vídeo, repetimos, que no pertenece a la actualidad, se puede ver a Monserrat Bernabéu mandando callar a Shakira en un acto público… con su hijo Gerard Piqué al lado sin hacer nada.

Todo el escándalo producido por la canción que ha hecho saltar por los aires, a nivel mediático, la relación ya rota entre Piqué y Shakira, salpica ahora a la madre del ex futbolista del Fútbol Club Barcelona. Monserrat Bernabéu ya contó con su cuota escasas horas después de la publicación del hit mundial de su ex nuera y Bizarrap, debido a unos me gusta que por aparente equivocación pulso para su cuenta oficial de Twitter, y que fueron borrados inmediatamente, aunque dejaron rastro para los más avispados de esta red social.

Superada –u olvidada– esta primera polémica, la residencia de los Piqué Bernabéu , que está al lado de la casa que compartían Gerard Piqué y Shakira y en la que actualmente vive la cantante colombiana, pasó también a ser foco de conflicto, con Clara Chía Martí tomando el sol en el jardín y molestando a la ex de su novio, hasta el punto de que Shakira colocó una bruja en la terraza, mirando a casa de sus suegros… que el viento acabó volando hasta el jardín de estos.

Sin embargo, el punto en cuestión que centra ahora la polémica es un vídeo pasado de cuando aún Shakira y Piqué estaban juntos y en el que se puede ver a la madre de este mandando callar a la artista nacida en Barranquilla. La redes sociales han rescatado ahora este documento hasta convertirlo en viral en defensa de Shakira y criticando, por lo general, la actitud de la madre de Gerard Piqué.

Que triste aguantar tanto por una relación.. , la toca y la calla de una manera muy fea pic.twitter.com/Xlkyq7AxVD — Adriana Toval (@TovalAdriana) January 23, 2023

«Qué triste aguantar tanto por una relación. La toca y la calla de una manera muy fea», reza uno de los comentarios en los que se adjunta el vídeo que ha conmovido la redes sociales. «Siempre me dio mala espina este ser maligno, menos mal Shakira que abriste los ojos», dice otra de las publicaciones, en las que, además de ver a la madre de Piqué, y a Shakira, se puede vislumbrar al propio Gerard al lado, sin interceder en la disputa entre ambas.