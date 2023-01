Esta es la razón por la que la dirección de ‘La isla de las tentaciones’ no quiere concursantes con gafas

Lo habrás notado. En el programa nunca había concursantes que llevaran gafas. Pero parece que en la presente edición la cosa cambia. Descubre la razón por la que la dirección de ‘La isla de las tentaciones’ no quiere concursantes con gafas.

La primera concursante en llevarlas en este formato es Naomi, la pareja de Adrián, que ya está dando que hablar, no tanto por llevar gafas si no por sus salidas de tono.

Aunque no pueden decir nada sobre cómo va la isla y si sigue, a día de hoy con la pareja con la que entró al concurso, Naomi sí ha explicado en Tik Tok porque ella sí ha podido llevar este atuendo.

Por qué la dirección de ‘La isla de las tentaciones’ no quiere concursantes con gafas

La concursante ha respondido que en todos los castings llevó este complemento y que lo necesita siempre, desde que se levanta hasta que se va a dormir, porque no puede llevar lentillas. Entonces ella dio a conocer así más su personalidad y desde del programa confirmaron que ello era entonces su seña de identidad.

No es tan sencillo llevar gafas en este concurso y en muchos otros. De hecho, si nos ponemos a pensar, prácticamente no ha habido concursantes con gafas en los realities. Los focos y reflejos hacen que el resultado no sea bueno de cara a las cámaras. Por esto Naomí tuvo que hacerse unos cristales especiales.

En fin, el tema ha salido a la palestra porque Paola, la pareja de Andreu, concursante de la Isla de Las Tentaciones 5, explicó, ya acabada su edición, que no se las podía poner. Ella pudo llevar lentillas, pero sabemos que no siempre es bueno y los ojos deben descansar, por esto, Paola intentaba ponerse las gafas pero desde el programa le decían que no. Esto ha supuesto algo de polémica porque tras esta confesión, hemos visto a una nueva concursante con las gafas todo el día.

De esta manera, Naomí ha tenido que dar explicaciones porque muchos de los fans de la Isla no se habían quedado contentos y reclamaban saber por qué una sí y la otra no podía ponerse las gafas nunca.

Nueva edición que empieza fuerte

A fin de crear expectativas, la nueva edición de la Isla de las Tentaciones ha empezado fuerte y está dando algunos spoilers sobre determinadas relaciones que tendrán solteros con las que tienen pareja y viceversa. La verdad es que promete , así que no nos lo perderemos.